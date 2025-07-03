https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968784.html
В Приморье возложили траурные цветы к стенду, посвященному Гудкову
В Приморье возложили траурные цветы к стенду, посвященному Гудкову - РИА Новости, 03.07.2025
В Приморье возложили траурные цветы к стенду, посвященному Гудкову
Приморцы возложили траурные цветы к стенду, посвященному заместителю главкома ВМФ России, Герою РФ Михаилу Гудкову, после сообщения о его гибели в Курской... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:13:00+03:00
2025-07-03T16:13:00+03:00
2025-07-03T16:33:00+03:00
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Приморцы возложили траурные цветы к стенду, посвященному заместителю главкома ВМФ России, Герою РФ Михаилу Гудкову, после сообщения о его гибели в Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Стенд с фотографией Гудкова находится на центральной площади Владивостока на "улице Победы", посвященной героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Как передает корреспондент РИА Новости, после сообщения о гибели героя жители Приморья несут туда траурные цветы. "Он командир, боевой командир, и к своему составу относился бережно, поэтому мне жалко вот такую вот новость услышать, даже не могу слова подобрать", - сказал РИА Новости депутат Законодательного собрания Приморского края Тахир Ибашев, пришедший почтить память героя на центральную площадь.
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Стихийный мемориал во Владивостоке в память о погибшем в Курской области замглавкома ВМФ
Во Владивостоке люди несут траурные цветы к стенду, посвященному погибшему в Курской области замглавкома ВМФ, Герою России Михаилу Гудкову, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-03T16:13
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россия, курская область, владивосток, михаил гудков, происшествия
Россия, Курская область, Владивосток, Михаил Гудков, Происшествия
В Приморье возложили траурные цветы к стенду, посвященному Гудкову
В Приморье возложили траурные цветы к стенду, посвященному Герою России Гудкову