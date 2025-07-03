https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968784.html

В Приморье возложили траурные цветы к стенду, посвященному Гудкову

В Приморье возложили траурные цветы к стенду, посвященному Гудкову - РИА Новости, 03.07.2025

В Приморье возложили траурные цветы к стенду, посвященному Гудкову

Приморцы возложили траурные цветы к стенду, посвященному заместителю главкома ВМФ России, Герою РФ Михаилу Гудкову, после сообщения о его гибели в Курской... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:13:00+03:00

2025-07-03T16:13:00+03:00

2025-07-03T16:33:00+03:00

россия

курская область

владивосток

михаил гудков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026974560_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ceac94c32f5084eaf685067cea352dac.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Приморцы возложили траурные цветы к стенду, посвященному заместителю главкома ВМФ России, Герою РФ Михаилу Гудкову, после сообщения о его гибели в Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Стенд с фотографией Гудкова находится на центральной площади Владивостока на "улице Победы", посвященной героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Как передает корреспондент РИА Новости, после сообщения о гибели героя жители Приморья несут туда траурные цветы. "Он командир, боевой командир, и к своему составу относился бережно, поэтому мне жалко вот такую вот новость услышать, даже не могу слова подобрать", - сказал РИА Новости депутат Законодательного собрания Приморского края Тахир Ибашев, пришедший почтить память героя на центральную площадь.

https://ria.ru/20250703/gudkov-2026930900.html

россия

курская область

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стихийный мемориал во Владивостоке в память о погибшем в Курской области замглавкома ВМФ Во Владивостоке люди несут траурные цветы к стенду, посвященному погибшему в Курской области замглавкома ВМФ, Герою России Михаилу Гудкову, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-03T16:13 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, владивосток, михаил гудков, происшествия