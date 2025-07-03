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В Курской области увековечат память о погибшем замглавкома ВМФ Гудкове - РИА Новости, 03.07.2025
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14:00 03.07.2025 (обновлено: 17:16 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/gudkov-2026930900.html
В Курской области увековечат память о погибшем замглавкома ВМФ Гудкове
В Курской области увековечат память о погибшем замглавкома ВМФ Гудкове - РИА Новости, 03.07.2025
В Курской области увековечат память о погибшем замглавкома ВМФ Гудкове
Память о погибшем замглавкома ВМФ России Михаиле Гудкове будет увековечена в Курской области, за которую он отдал жизнь, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:00:00+03:00
2025-07-03T17:16:00+03:00
россия
курская область
александр хинштейн
михаил гудков
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КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Память о погибшем замглавкома ВМФ России Михаиле Гудкове будет увековечена в Курской области, за которую он отдал жизнь, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Пришли трагические вести. Заместитель главнокомандующего ВМФ России Герой России бывший командир 155-й Курской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Михаил Гудков трагически погиб при исполнении воинского долга в Курской области... Обязательно увековечим память Гудкова на Курской земле, за которую он отдал жизнь", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.По его словам, "155-я бригада для Курской области стала особенной"."Морпехи при освобождении Курской земли демонстрировали беспримерный героизм, рискуя собой и тесня врага к границам. 21 февраля решением президента бригаде было присвоено почётное наименование "Курская". Именно Гудков от имени командования просил меня ходатайствовать об этом перед нашим лидером. А после Верховный Главнокомандующий направил Михаила Евгеньевича на новую ответственную должность", – добавил Хинштейн.По данным Минобороны, заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской.
россия
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россия, курская область, александр хинштейн, михаил гудков
Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Михаил Гудков
В Курской области увековечат память о погибшем замглавкома ВМФ Гудкове

Хинштейн: память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова увековечат в Курской области

© Фото : соцсетиМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : соцсети
Михаил Гудков. Архивное фото
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КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Память о погибшем замглавкома ВМФ России Михаиле Гудкове будет увековечена в Курской области, за которую он отдал жизнь, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Пришли трагические вести. Заместитель главнокомандующего ВМФ России Герой России бывший командир 155-й Курской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Михаил Гудков трагически погиб при исполнении воинского долга в Курской области... Обязательно увековечим память Гудкова на Курской земле, за которую он отдал жизнь", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, "155-я бригада для Курской области стала особенной".
"Морпехи при освобождении Курской земли демонстрировали беспримерный героизм, рискуя собой и тесня врага к границам. 21 февраля решением президента бригаде было присвоено почётное наименование "Курская". Именно Гудков от имени командования просил меня ходатайствовать об этом перед нашим лидером. А после Верховный Главнокомандующий направил Михаила Евгеньевича на новую ответственную должность", – добавил Хинштейн.
По данным Минобороны, заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской.
 
РоссияКурская областьАлександр ХинштейнМихаил Гудков
 
 
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