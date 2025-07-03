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Кобахидзе: европейские бюрократы не могут принять волю грузинского народа - РИА Новости, 03.07.2025
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23:56 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/gruziya-2027070516.html
Кобахидзе: европейские бюрократы не могут принять волю грузинского народа
Кобахидзе: европейские бюрократы не могут принять волю грузинского народа - РИА Новости, 03.07.2025
Кобахидзе: европейские бюрократы не могут принять волю грузинского народа
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "в европейской бюрократии" есть люди, которые не могут смириться с волей грузинского народа. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:56:00+03:00
2025-07-03T23:56:00+03:00
в мире
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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "в европейской бюрократии" есть люди, которые не могут смириться с волей грузинского народа. "Мы видим, что в европейской бюрократии есть люди, которые не могут приспособиться к воле грузинского народа в пользу мира и развития страны. Кроме того, в прежней администрации США было много бюрократов, которые также не могли смириться с волей грузинского народа. Я надеюсь, что произойдут какие-то изменения в направлении Соединенных Штатов, мы терпеливо ждем всего этого, что касается европейской бюрократии, то здесь больших изменений нет, мы находимся в режиме стратегического терпения, и, надеюсь, произойдут какие-то изменения и в направлении Европы", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди". Премьер вспомнил, как посол ЕС Павел Герчинский выступил с речью перед парламентскими выборами и напрямую призвал избирателей мобилизоваться против правительства "Грузинской мечты". Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, США, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Кобахидзе: европейские бюрократы не могут принять волю грузинского народа

Кобахидзе: европейские бюрократы не могут смириться с волей грузинского народа

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "в европейской бюрократии" есть люди, которые не могут смириться с волей грузинского народа.
"Мы видим, что в европейской бюрократии есть люди, которые не могут приспособиться к воле грузинского народа в пользу мира и развития страны. Кроме того, в прежней администрации США было много бюрократов, которые также не могли смириться с волей грузинского народа. Я надеюсь, что произойдут какие-то изменения в направлении Соединенных Штатов, мы терпеливо ждем всего этого, что касается европейской бюрократии, то здесь больших изменений нет, мы находимся в режиме стратегического терпения, и, надеюсь, произойдут какие-то изменения и в направлении Европы", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди".
Премьер вспомнил, как посол ЕС Павел Герчинский выступил с речью перед парламентскими выборами и напрямую призвал избирателей мобилизоваться против правительства "Грузинской мечты".
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
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В миреГрузияСШАИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
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