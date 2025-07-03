https://ria.ru/20250703/gruziya-2027070516.html

Кобахидзе: европейские бюрократы не могут принять волю грузинского народа

Кобахидзе: европейские бюрократы не могут принять волю грузинского народа - РИА Новости, 03.07.2025

Кобахидзе: европейские бюрократы не могут принять волю грузинского народа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "в европейской бюрократии" есть люди, которые не могут смириться с волей грузинского народа. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:56:00+03:00

2025-07-03T23:56:00+03:00

2025-07-03T23:56:00+03:00

в мире

грузия

сша

ираклий кобахидзе

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986222537_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_763bf97450fcc7d0ec5e45294e70af54.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "в европейской бюрократии" есть люди, которые не могут смириться с волей грузинского народа. "Мы видим, что в европейской бюрократии есть люди, которые не могут приспособиться к воле грузинского народа в пользу мира и развития страны. Кроме того, в прежней администрации США было много бюрократов, которые также не могли смириться с волей грузинского народа. Я надеюсь, что произойдут какие-то изменения в направлении Соединенных Штатов, мы терпеливо ждем всего этого, что касается европейской бюрократии, то здесь больших изменений нет, мы находимся в режиме стратегического терпения, и, надеюсь, произойдут какие-то изменения и в направлении Европы", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди". Премьер вспомнил, как посол ЕС Павел Герчинский выступил с речью перед парламентскими выборами и напрямую призвал избирателей мобилизоваться против правительства "Грузинской мечты". Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.

https://ria.ru/20250630/gruziya-2026393031.html

грузия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, евросоюз