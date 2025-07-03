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Эксперт оценил решение властей Украины лишить гражданства главу УПЦ - РИА Новости, 03.07.2025
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06:35 03.07.2025 (обновлено: 14:08 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/grazhdanstvo-2026858585.html
Эксперт оценил решение властей Украины лишить гражданства главу УПЦ
Эксперт оценил решение властей Украины лишить гражданства главу УПЦ - РИА Новости, 03.07.2025
Эксперт оценил решение властей Украины лишить гражданства главу УПЦ
Решение украинских властей лишить гражданства главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T06:35:00+03:00
2025-07-03T14:08:00+03:00
украина
россия
владимир зеленский
сергей мельников
украинская православная церковь
евросоюз
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Решение украинских властей лишить гражданства главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) абсолютно неправовое, это говорит о бессилии Владимира Зеленского победить каноническое православие на Украине, сообщил РИА Новости председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) доктор юридических наук Сергей Мельников. Служба безопасности Украины в среду сообщила, что Зеленский лишил гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви - митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - за якобы наличие у него гражданства РФ. "Это абсолютно неправовое решение, как показывает международное право и право на свободу совести, зафиксированное во всех международных документах. Лишать гражданства человека на таких основаниях совершенно нельзя. Это действие Зеленского говорит о бессилии победить каноническое православие на Украине", - сказал Мельников. Он отметил, что гонения на Украинскую православную церковь начались не в 2022 году, а практически сразу после обретения Украиной независимости, и они шли по нарастающей, но несмотря на "жесточайший прессинг", количество приходов Украинской православной церкви сократилось незначительно. Мельников подчеркнул , что попытки духовенства Украинской православной церкви показать лояльность украинскому государству ни к чему не привели. "В УПЦ лучше нас с вами знают о том, что с лукавым договариваться нельзя, потому что он всегда обманет", - сказал Мельников. Председатель РАРС подчеркнул, что европейские государства, которые "всегда позиционировали себя, как эталон демократии", и Украина, претендующая на членство в ЕС, пошли по неправовому пути и, по сути, возрождают худший вариант гонений на Церковь. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250702/legoyda-2026836687.html
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украина, россия, владимир зеленский, сергей мельников, украинская православная церковь, евросоюз, московский патриархат, ситуация вокруг упц, религия
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Мельников, Украинская православная церковь, Евросоюз, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Эксперт оценил решение властей Украины лишить гражданства главу УПЦ

Юрист Мельников: лишение гражданства Онуфрия говорит о бессилии Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Решение украинских властей лишить гражданства главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) абсолютно неправовое, это говорит о бессилии Владимира Зеленского победить каноническое православие на Украине, сообщил РИА Новости председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) доктор юридических наук Сергей Мельников.
Служба безопасности Украины в среду сообщила, что Зеленский лишил гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви - митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - за якобы наличие у него гражданства РФ.
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"Это абсолютно неправовое решение, как показывает международное право и право на свободу совести, зафиксированное во всех международных документах. Лишать гражданства человека на таких основаниях совершенно нельзя. Это действие Зеленского говорит о бессилии победить каноническое православие на Украине", - сказал Мельников.
Он отметил, что гонения на Украинскую православную церковь начались не в 2022 году, а практически сразу после обретения Украиной независимости, и они шли по нарастающей, но несмотря на "жесточайший прессинг", количество приходов Украинской православной церкви сократилось незначительно.
Мельников подчеркнул , что попытки духовенства Украинской православной церкви показать лояльность украинскому государству ни к чему не привели. "В УПЦ лучше нас с вами знают о том, что с лукавым договариваться нельзя, потому что он всегда обманет", - сказал Мельников.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавляет Божественную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в первый день после Пятидесятницы, в день памяти всех святых, 11 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Митрополит УПЦ Онуфрий обжалует указ о лишении украинского гражданства
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Председатель РАРС подчеркнул, что европейские государства, которые "всегда позиционировали себя, как эталон демократии", и Украина, претендующая на членство в ЕС, пошли по неправовому пути и, по сути, возрождают худший вариант гонений на Церковь.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей МельниковУкраинская православная церковьЕвросоюзМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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