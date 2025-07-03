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В Госдуму внесли законопроект о регулировании цифровых платформ - РИА Новости, 03.07.2025
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19:52 03.07.2025 (обновлено: 20:34 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/gosduma-2027040961.html
В Госдуму внесли законопроект о регулировании цифровых платформ
В Госдуму внесли законопроект о регулировании цифровых платформ - РИА Новости, 03.07.2025
В Госдуму внесли законопроект о регулировании цифровых платформ
Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформ, устанавливающий, в частности, правила для маркетплейсов, заявили в аппарате... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:52:00+03:00
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экономика
технологии
россия
дмитрий григоренко
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформ, устанавливающий, в частности, правила для маркетплейсов, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевые мерыEсли покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая рекламные позиции.Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике и поручил Григоренко взять эту работу под личный контроль. Глава правительства подчеркнул, что у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям: вступление закона в силу планируется с 1 марта 2027 года.
https://ria.ru/20250620/market-2024286198.html
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экономика, технологии, россия, дмитрий григоренко, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Михаил Мишустин, Госдума РФ
В Госдуму внесли законопроект о регулировании цифровых платформ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформ, устанавливающий, в частности, правила для маркетплейсов, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Ключевые меры
  • Обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через госреестры перед допуском на платформу.
  • Упрощенный возврат некачественной продукции — для этого платформы обязаны дать клиентам техническую возможность связи с поставщиками.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин отметил важность маркетплейсов в развитии предпринимательства
20 июня, 16:29
  • Запрет на манипуляции с пользовательской выдачей:
«
Eсли покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая рекламные позиции.
  • К продаже на маркетплейсах не будут допускать запрещенные товары, в том числе несертифицированные БАДы или агрохимикаты.
  • Устанавливается порядок применения скидок, они могут предоставляться только с согласия продавца.
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Крупнейшие маркетплейсы обязались проверять жалобы покупателей
23 июня, 06:19
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике и поручил Григоренко взять эту работу под личный контроль.
Глава правительства подчеркнул, что у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям: вступление закона в силу планируется с 1 марта 2027 года.
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Глава ФНС рассказал о работе с продавцами на маркетплейсах
20 июня, 13:45
 
ЭкономикаТехнологииРоссияДмитрий ГригоренкоМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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