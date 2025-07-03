https://ria.ru/20250703/gosduma-2027040961.html

В Госдуму внесли законопроект о регулировании цифровых платформ

В Госдуму внесли законопроект о регулировании цифровых платформ - РИА Новости, 03.07.2025

В Госдуму внесли законопроект о регулировании цифровых платформ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформ, устанавливающий, в частности, правила для маркетплейсов, заявили в аппарате... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:52:00+03:00

2025-07-03T19:52:00+03:00

2025-07-03T20:34:00+03:00

экономика

технологии

россия

дмитрий григоренко

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформ, устанавливающий, в частности, правила для маркетплейсов, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевые мерыEсли покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая рекламные позиции.Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике и поручил Григоренко взять эту работу под личный контроль. Глава правительства подчеркнул, что у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям: вступление закона в силу планируется с 1 марта 2027 года.

https://ria.ru/20250620/market-2024286198.html

https://ria.ru/20250623/marketplejsy-2024734009.html

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экономика, технологии, россия, дмитрий григоренко, михаил мишустин, госдума рф