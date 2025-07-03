В Госдуму внесли законопроект о регулировании цифровых платформ
Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформ
Здание Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформ, устанавливающий, в частности, правила для маркетплейсов, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Ключевые меры
- Обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через госреестры перед допуском на платформу.
- Упрощенный возврат некачественной продукции — для этого платформы обязаны дать клиентам техническую возможность связи с поставщиками.
- Запрет на манипуляции с пользовательской выдачей:
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Eсли покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая рекламные позиции.
- К продаже на маркетплейсах не будут допускать запрещенные товары, в том числе несертифицированные БАДы или агрохимикаты.
- Устанавливается порядок применения скидок, они могут предоставляться только с согласия продавца.
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике и поручил Григоренко взять эту работу под личный контроль.
Глава правительства подчеркнул, что у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям: вступление закона в силу планируется с 1 марта 2027 года.