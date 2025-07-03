Гуцул заявила о слежке за ее семьей
Гуцул заявила о слежке за ее семьей и эмоциональном давлении
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила РИА Новости о слежке за ее семьей и об эмоциональном давлении в связи с уголовным делом.
"У нас в семье очень тяжелая ночь прошла. Неизвестные стояли на лестничной площадке. Супруг вышел и спрашивает: вы кто? Но (те) молодые люди ничего не отвечали", - сказала глава автономии.
По словам Гуцул, семья вызвала полицию, поскольку не знала, кто эти люди и не являются ли они преступниками. Она отметила, что происходящее изматывает, создает тяжелую эмоциональную обстановку. Гуцул также заявила о своей невиновности и потребовала прекращения уголовного дела. "Мои защитники доказали мою невиновность. Это уголовное дело должно быть прекращено. Я не виновата", - подчеркнула она. Гуцул выразила недоумение по поводу домашнего ареста, заявив, что не является социально опасным человеком.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.