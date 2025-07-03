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Красота, медали, бутылка: за что выгнали гимнастку Зинаиду Воронину - РИА Новости, 03.07.2025
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19:30 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/gimnastka-2026940586.html
Красота, медали, бутылка: за что выгнали гимнастку Зинаиду Воронину
Красота, медали, бутылка: за что выгнали гимнастку Зинаиду Воронину - РИА Новости, 03.07.2025
Красота, медали, бутылка: за что выгнали гимнастку Зинаиду Воронину
Она была лицом советской гимнастики — изящная, харизматичная, с фирменной челкой и ослепительной улыбкой. Зинаида Воронина завоевала серебро на Мехико-1968, но... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:30:00+03:00
2025-07-03T19:30:00+03:00
спорт
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Она была лицом советской гимнастики — изящная, харизматичная, с фирменной челкой и ослепительной улыбкой. Зинаида Воронина завоевала серебро на Мехико-1968, но спустя десятилетие ее имя стерли из официальной хроники. Перед Олимпиадой-80 чемпионку выгнали из Москвы за "моральное разложение": тренеры не простили ей ни богемного стиля, ни алкоголизма, ни пафосного поведения. Как "самая стильная гимнастка СССР" стала жертвой системы?Детство чемпионки: побег от пьяного ада к гимнастическому олимпуЗинаида Дружинина родилась в Йошкар-Оле в семье, где бутылка значила больше, чем ребенок. Алкогольный угар родительского дома заставлял девочку сбегать куда угодно — лишь бы не возвращаться. Кружки и секции стали ее спасением, а гимнастика — билетом в другую жизнь.Тренер Антонина Левшевич сразу разглядела в хрупкой девочке чемпионку: невероятная природная гибкость, феноменальное упорство, способность схватывать сложнейшие элементы с первого раза. В 14 лет, после победы на Всесоюзных соревнованиях, Зинаида хотела уйти из спорта — ей казалось, что она "переросла" всех соперниц. Левшевич не дала таланту загубить звездную болезнь, показав юной гимнастке дорогу к настоящим вершинам.Переезд в Москву и вступление в общество "Динамо" стали переломными. Уже в 1966 году Воронина, теперь под фамилией мужа, завоевала бронзу на чемпионате мира в Дортмунде, выступая в одной команде с легендарной Ларисой Латыниной.1967 год принес ей "серебро" и две "бронзы" на чемпионате Европы. Но настоящий триумф ждал впереди: на Олимпиаде-1968 в Мехико Зинаида стала олимпийской чемпионкой в командном первенстве, добавив к золоту еще серебро и две бронзовые награды.Звездный роман и трагический закат: как погасла самая яркая звезда советской гимнастикиЗинаида Воронина блистала не только на гимнастическом помосте. Обладая безупречным вкусом, острым умом и редкой красотой, она стала настоящей иконой стиля советского спорта. Ее роман с двукратным олимпийским чемпионом Михаилом Ворониным казался сказкой. Он писал ей стихи, окружал заботой, а их свадьба собрала весь цвет советского спорта. Молодожены получили в подарок квартиру и солидную премию, мечтая о новых спортивных вершинах.После рождения сына Дмитрия Зинаида совершила невозможное. Она вернулась в большой спорт и в 1970 году на чемпионате мира в Любляне завоевала золото в команде и три бронзовые медали. Но этот триумф стал последним в ее карьере.Проигрывая молодым гимнасткам, Воронина начала топить разочарование в алкоголе. Вместе с подругой Тамарой Лазакович, трагической фигурой советского спорта, она устраивала бесконечные загулы, нарушала режим, грубила тренерам. После завершения карьеры ситуация обострилась, Зинаида забывала забрать сына из садика, сутками пропадала в сомнительных компаниях."Когда она хваталась за бутылку, это было страшно видеть. Алкоголь буквально пожирал ее изнутри", — вспоминали коллеги. Красивая сказка о "золотой паре" советского спорта превращалась в трагедию, предвещая печальный финал жизни чемпионки.Как Олимпийская чемпионка стала изгоемПосле болезненного развода жизнь двух великих гимнастов сложилась диаметрально противоположно. Михаил Воронин построил успешную тренерскую карьеру, воспитал сына и до конца жизни возглавлял гимнастический клуб "Динамо". А его бывшая жена, некогда блиставшая на мировых помостах, начала стремительное падение.Накануне Олимпиады-80 власти включили Воронину в список неблагонадежных элементов, подлежащих высылке за 101-й километр от Москвы. Последовали арест за мелкую кражу и срок в Можайской женской колонии. После освобождения следы чемпионки теряются на несколько лет.В 1986 году она появляется в Балашихе, где работает простым земледелом на литейно-механическом заводе. Коллеги и не догадываются, что перед ними — легенда советского спорта."Она хорошо работала, выпивала, но не больше других", — вспоминали сослуживцы. Одиночество стало ее постоянным спутником.В 1992 году, уволившись с завода, Воронина совершает символическое паломничество в родную Йошкар-Олу. Земляки застают ее в Музее спортивной славы — бывшая чемпионка подолгу стоит у своего стенда, будто прощаясь с прошлым.5 марта 2001 года 53-летняя Воронина умерла в одиночестве в своей балашихинской квартире. Москва, когда-то рукоплескавшая ей, отвернулась. Но родная Йошкар-Ола не забыла свою звезду. Земляки организовали похороны, а сын Дмитрий, хоть и не общавшийся с матерью годами, приехал проститься.Сегодня имя Зинаиды Ворониной носит детско-юношеская спортивная школа в Йошкар-Оле. Ее трагическая судьба стала уроком для многих — история блистательного взлета и мучительного падения.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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спорт
Спорт

Красота, медали, бутылка: за что выгнали гимнастку Зинаиду Воронину

© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкГимнастка Зинаида Дружинина
Гимнастка Зинаида Дружинина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Юрий Иванов
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Гимнастка Зинаида Дружинина
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Она была лицом советской гимнастики — изящная, харизматичная, с фирменной челкой и ослепительной улыбкой. Зинаида Воронина завоевала серебро на Мехико-1968, но спустя десятилетие ее имя стерли из официальной хроники. Перед Олимпиадой-80 чемпионку выгнали из Москвы за "моральное разложение": тренеры не простили ей ни богемного стиля, ни алкоголизма, ни пафосного поведения. Как "самая стильная гимнастка СССР" стала жертвой системы?

Детство чемпионки: побег от пьяного ада к гимнастическому олимпу

Зинаида Дружинина родилась в Йошкар-Оле в семье, где бутылка значила больше, чем ребенок. Алкогольный угар родительского дома заставлял девочку сбегать куда угодно — лишь бы не возвращаться. Кружки и секции стали ее спасением, а гимнастика — билетом в другую жизнь.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкСоветская гимнастка Зинаида Воронина (Дружинина)
Советская гимнастка Зинаида Воронина (Дружинина) - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Советская гимнастка Зинаида Воронина (Дружинина)
Тренер Антонина Левшевич сразу разглядела в хрупкой девочке чемпионку: невероятная природная гибкость, феноменальное упорство, способность схватывать сложнейшие элементы с первого раза. В 14 лет, после победы на Всесоюзных соревнованиях, Зинаида хотела уйти из спорта — ей казалось, что она "переросла" всех соперниц. Левшевич не дала таланту загубить звездную болезнь, показав юной гимнастке дорогу к настоящим вершинам.
Переезд в Москву и вступление в общество "Динамо" стали переломными. Уже в 1966 году Воронина, теперь под фамилией мужа, завоевала бронзу на чемпионате мира в Дортмунде, выступая в одной команде с легендарной Ларисой Латыниной.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкГимнастка Зинаида Воронина и ее тренер Владимир Шелковников
Гимнастка Зинаида Воронина и ее тренер Владимир Шелковников - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Гимнастка Зинаида Воронина и ее тренер Владимир Шелковников
1967 год принес ей "серебро" и две "бронзы" на чемпионате Европы. Но настоящий триумф ждал впереди: на Олимпиаде-1968 в Мехико Зинаида стала олимпийской чемпионкой в командном первенстве, добавив к золоту еще серебро и две бронзовые награды.

Звездный роман и трагический закат: как погасла самая яркая звезда советской гимнастики

Зинаида Воронина блистала не только на гимнастическом помосте. Обладая безупречным вкусом, острым умом и редкой красотой, она стала настоящей иконой стиля советского спорта. Ее роман с двукратным олимпийским чемпионом Михаилом Ворониным казался сказкой. Он писал ей стихи, окружал заботой, а их свадьба собрала весь цвет советского спорта. Молодожены получили в подарок квартиру и солидную премию, мечтая о новых спортивных вершинах.
© РИА Новости / Юрий Долягин | Перейти в медиабанкЗинаида Дружинина перед началом выполнения вольных упражнений. V летняя Спартакиада народов СССР.
Зинаида Дружинина перед началом выполнения вольных упражнений. V летняя Спартакиада народов СССР. - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Юрий Долягин
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Зинаида Дружинина перед началом выполнения вольных упражнений. V летняя Спартакиада народов СССР.
После рождения сына Дмитрия Зинаида совершила невозможное. Она вернулась в большой спорт и в 1970 году на чемпионате мира в Любляне завоевала золото в команде и три бронзовые медали. Но этот триумф стал последним в ее карьере.
Проигрывая молодым гимнасткам, Воронина начала топить разочарование в алкоголе. Вместе с подругой Тамарой Лазакович, трагической фигурой советского спорта, она устраивала бесконечные загулы, нарушала режим, грубила тренерам. После завершения карьеры ситуация обострилась, Зинаида забывала забрать сына из садика, сутками пропадала в сомнительных компаниях.
© РИА Новости / Юрий Долягин | Перейти в медиабанкЗинаида Воронина, серебряный призер Олимпийских игр 1968 года по спортивной гимнастике
Зинаида Воронина, серебряный призер Олимпийских игр 1968 года по спортивной гимнастике - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Юрий Долягин
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Зинаида Воронина, серебряный призер Олимпийских игр 1968 года по спортивной гимнастике
"Когда она хваталась за бутылку, это было страшно видеть. Алкоголь буквально пожирал ее изнутри", — вспоминали коллеги. Красивая сказка о "золотой паре" советского спорта превращалась в трагедию, предвещая печальный финал жизни чемпионки.

Как Олимпийская чемпионка стала изгоем

После болезненного развода жизнь двух великих гимнастов сложилась диаметрально противоположно. Михаил Воронин построил успешную тренерскую карьеру, воспитал сына и до конца жизни возглавлял гимнастический клуб "Динамо". А его бывшая жена, некогда блиставшая на мировых помостах, начала стремительное падение.
© РИА Новости / Б. Елин | Перейти в медиабанкГимнастки Наталья Кучинская, Ольга Харлова и Зинаида Дружинина
Гимнастки Наталья Кучинская, Ольга Харлова и Зинаида Дружинина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Б. Елин
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Гимнастки Наталья Кучинская, Ольга Харлова и Зинаида Дружинина
Накануне Олимпиады-80 власти включили Воронину в список неблагонадежных элементов, подлежащих высылке за 101-й километр от Москвы. Последовали арест за мелкую кражу и срок в Можайской женской колонии. После освобождения следы чемпионки теряются на несколько лет.
В 1986 году она появляется в Балашихе, где работает простым земледелом на литейно-механическом заводе. Коллеги и не догадываются, что перед ними — легенда советского спорта.
"Она хорошо работала, выпивала, но не больше других", — вспоминали сослуживцы. Одиночество стало ее постоянным спутником.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкЗинаида Дружинина (Воронина)
Зинаида Дружинина (Воронина) - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Зинаида Дружинина (Воронина)
В 1992 году, уволившись с завода, Воронина совершает символическое паломничество в родную Йошкар-Олу. Земляки застают ее в Музее спортивной славы — бывшая чемпионка подолгу стоит у своего стенда, будто прощаясь с прошлым.
5 марта 2001 года 53-летняя Воронина умерла в одиночестве в своей балашихинской квартире. Москва, когда-то рукоплескавшая ей, отвернулась. Но родная Йошкар-Ола не забыла свою звезду. Земляки организовали похороны, а сын Дмитрий, хоть и не общавшийся с матерью годами, приехал проститься.
© РИА Новости / В. Шандрин | Перейти в медиабанкГимнастки Людмила Турищева, Любовь Бурда, Лариса Петрик, Зинаида Воронина, Ольга Карасева и Наталья Кучинская
Гимнастки Людмила Турищева, Любовь Бурда, Лариса Петрик, Зинаида Воронина, Ольга Карасева и Наталья Кучинская - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / В. Шандрин
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Гимнастки Людмила Турищева, Любовь Бурда, Лариса Петрик, Зинаида Воронина, Ольга Карасева и Наталья Кучинская
Сегодня имя Зинаиды Ворониной носит детско-юношеская спортивная школа в Йошкар-Оле. Ее трагическая судьба стала уроком для многих — история блистательного взлета и мучительного падения.
 
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