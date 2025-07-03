Красота, медали, бутылка: за что выгнали гимнастку Зинаиду Воронину
Гимнастка Зинаида Дружинина
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Она была лицом советской гимнастики — изящная, харизматичная, с фирменной челкой и ослепительной улыбкой. Зинаида Воронина завоевала серебро на Мехико-1968, но спустя десятилетие ее имя стерли из официальной хроники. Перед Олимпиадой-80 чемпионку выгнали из Москвы за "моральное разложение": тренеры не простили ей ни богемного стиля, ни алкоголизма, ни пафосного поведения. Как "самая стильная гимнастка СССР" стала жертвой системы?
Детство чемпионки: побег от пьяного ада к гимнастическому олимпу
Зинаида Дружинина родилась в Йошкар-Оле в семье, где бутылка значила больше, чем ребенок. Алкогольный угар родительского дома заставлял девочку сбегать куда угодно — лишь бы не возвращаться. Кружки и секции стали ее спасением, а гимнастика — билетом в другую жизнь.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкСоветская гимнастка Зинаида Воронина (Дружинина)
Советская гимнастка Зинаида Воронина (Дружинина)
Тренер Антонина Левшевич сразу разглядела в хрупкой девочке чемпионку: невероятная природная гибкость, феноменальное упорство, способность схватывать сложнейшие элементы с первого раза. В 14 лет, после победы на Всесоюзных соревнованиях, Зинаида хотела уйти из спорта — ей казалось, что она "переросла" всех соперниц. Левшевич не дала таланту загубить звездную болезнь, показав юной гимнастке дорогу к настоящим вершинам.
Переезд в Москву и вступление в общество "Динамо" стали переломными. Уже в 1966 году Воронина, теперь под фамилией мужа, завоевала бронзу на чемпионате мира в Дортмунде, выступая в одной команде с легендарной Ларисой Латыниной.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкГимнастка Зинаида Воронина и ее тренер Владимир Шелковников
Гимнастка Зинаида Воронина и ее тренер Владимир Шелковников
1967 год принес ей "серебро" и две "бронзы" на чемпионате Европы. Но настоящий триумф ждал впереди: на Олимпиаде-1968 в Мехико Зинаида стала олимпийской чемпионкой в командном первенстве, добавив к золоту еще серебро и две бронзовые награды.
Звездный роман и трагический закат: как погасла самая яркая звезда советской гимнастики
Зинаида Воронина блистала не только на гимнастическом помосте. Обладая безупречным вкусом, острым умом и редкой красотой, она стала настоящей иконой стиля советского спорта. Ее роман с двукратным олимпийским чемпионом Михаилом Ворониным казался сказкой. Он писал ей стихи, окружал заботой, а их свадьба собрала весь цвет советского спорта. Молодожены получили в подарок квартиру и солидную премию, мечтая о новых спортивных вершинах.
© РИА Новости / Юрий Долягин | Перейти в медиабанкЗинаида Дружинина перед началом выполнения вольных упражнений. V летняя Спартакиада народов СССР.
Зинаида Дружинина перед началом выполнения вольных упражнений. V летняя Спартакиада народов СССР.
После рождения сына Дмитрия Зинаида совершила невозможное. Она вернулась в большой спорт и в 1970 году на чемпионате мира в Любляне завоевала золото в команде и три бронзовые медали. Но этот триумф стал последним в ее карьере.
Проигрывая молодым гимнасткам, Воронина начала топить разочарование в алкоголе. Вместе с подругой Тамарой Лазакович, трагической фигурой советского спорта, она устраивала бесконечные загулы, нарушала режим, грубила тренерам. После завершения карьеры ситуация обострилась, Зинаида забывала забрать сына из садика, сутками пропадала в сомнительных компаниях.
© РИА Новости / Юрий Долягин | Перейти в медиабанкЗинаида Воронина, серебряный призер Олимпийских игр 1968 года по спортивной гимнастике
Зинаида Воронина, серебряный призер Олимпийских игр 1968 года по спортивной гимнастике
"Когда она хваталась за бутылку, это было страшно видеть. Алкоголь буквально пожирал ее изнутри", — вспоминали коллеги. Красивая сказка о "золотой паре" советского спорта превращалась в трагедию, предвещая печальный финал жизни чемпионки.
Как Олимпийская чемпионка стала изгоем
После болезненного развода жизнь двух великих гимнастов сложилась диаметрально противоположно. Михаил Воронин построил успешную тренерскую карьеру, воспитал сына и до конца жизни возглавлял гимнастический клуб "Динамо". А его бывшая жена, некогда блиставшая на мировых помостах, начала стремительное падение.
© РИА Новости / Б. Елин | Перейти в медиабанкГимнастки Наталья Кучинская, Ольга Харлова и Зинаида Дружинина
Гимнастки Наталья Кучинская, Ольга Харлова и Зинаида Дружинина
Накануне Олимпиады-80 власти включили Воронину в список неблагонадежных элементов, подлежащих высылке за 101-й километр от Москвы. Последовали арест за мелкую кражу и срок в Можайской женской колонии. После освобождения следы чемпионки теряются на несколько лет.
В 1986 году она появляется в Балашихе, где работает простым земледелом на литейно-механическом заводе. Коллеги и не догадываются, что перед ними — легенда советского спорта.
"Она хорошо работала, выпивала, но не больше других", — вспоминали сослуживцы. Одиночество стало ее постоянным спутником.
Зинаида Дружинина (Воронина)
В 1992 году, уволившись с завода, Воронина совершает символическое паломничество в родную Йошкар-Олу. Земляки застают ее в Музее спортивной славы — бывшая чемпионка подолгу стоит у своего стенда, будто прощаясь с прошлым.
5 марта 2001 года 53-летняя Воронина умерла в одиночестве в своей балашихинской квартире. Москва, когда-то рукоплескавшая ей, отвернулась. Но родная Йошкар-Ола не забыла свою звезду. Земляки организовали похороны, а сын Дмитрий, хоть и не общавшийся с матерью годами, приехал проститься.
© РИА Новости / В. Шандрин | Перейти в медиабанкГимнастки Людмила Турищева, Любовь Бурда, Лариса Петрик, Зинаида Воронина, Ольга Карасева и Наталья Кучинская
Гимнастки Людмила Турищева, Любовь Бурда, Лариса Петрик, Зинаида Воронина, Ольга Карасева и Наталья Кучинская
Сегодня имя Зинаиды Ворониной носит детско-юношеская спортивная школа в Йошкар-Оле. Ее трагическая судьба стала уроком для многих — история блистательного взлета и мучительного падения.