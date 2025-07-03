https://ria.ru/20250703/germaniya-2027070665.html
В бундестаге могут принять кодекс поведения депутатов
В бундестаге могут принять кодекс поведения депутатов - РИА Новости, 04.07.2025
В бундестаге могут принять кодекс поведения депутатов
Фракция правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге планирует принять кодекс поведения для депутатов на фоне участившихся случаев нарушения... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-03T23:58:00+03:00
2025-07-03T23:58:00+03:00
2025-07-04T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Фракция правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге планирует принять кодекс поведения для депутатов на фоне участившихся случаев нарушения порядка с их стороны, сообщает агентство DPA со ссылкой на проект кодекса. По данным медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), депутаты от АдГ получили 85 призывов к порядку во время заседаний парламента предыдущего созыва, при этом на все остальные партии вместе взятые приходится 50 таких случаев. "На закрытом заседании фракции в выходные в Берлине должен быть принят кодекс поведения депутатов и, кроме того, соглашение о поведении на пленарных заседаниях бундестага", - пишет агентство. Согласно проекту кодекса, депутаты должны вести себя "сплоченно и сдержанно", чтобы укрепить авторитет и "политическую дееспособность" партии, говорится в материале. Например, члены фракции должны будут "подобающе одеваться" для заседаний. Фракция планирует принять и правила по предотвращению коррупции и конфликта интересов. Проект кодекса не запрещает, а даже поощряет выкрики депутатов с места, называя их способом демократического ведения споров, сообщает DPA. На парламентских выборах в феврале АдГ заняла рекордное второе место с результатом в 20,8%. Однако ей не удалось войти в состав правящей коалиции, и она стала крупнейшей партией немецкой оппозиции.
https://ria.ru/20250702/frg-2026797140.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, бундестаг германии, альтернатива для германии (партия)
В мире, Берлин (город), Германия, Бундестаг Германии, Альтернатива для Германии (партия)
В бундестаге могут принять кодекс поведения депутатов
DPA: "Альтернатива для Германии" призвала принять кодекс поведения для депутатов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Фракция правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге планирует принять кодекс поведения для депутатов на фоне участившихся случаев нарушения порядка с их стороны, сообщает агентство DPA
со ссылкой на проект кодекса.
По данным медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), депутаты от АдГ получили 85 призывов к порядку во время заседаний парламента предыдущего созыва, при этом на все остальные партии вместе взятые приходится 50 таких случаев.
«
"На закрытом заседании фракции в выходные в Берлине
должен быть принят кодекс поведения депутатов и, кроме того, соглашение о поведении на пленарных заседаниях бундестага", - пишет агентство.
Согласно проекту кодекса, депутаты должны вести себя "сплоченно и сдержанно", чтобы укрепить авторитет и "политическую дееспособность" партии, говорится в материале. Например, члены фракции должны будут "подобающе одеваться" для заседаний. Фракция планирует принять и правила по предотвращению коррупции и конфликта интересов.
Проект кодекса не запрещает, а даже поощряет выкрики депутатов с места, называя их способом демократического ведения споров, сообщает DPA.
На парламентских выборах в феврале АдГ заняла рекордное второе место с результатом в 20,8%. Однако ей не удалось войти в состав правящей коалиции, и она стала крупнейшей партией немецкой оппозиции.