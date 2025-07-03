Рейтинг@Mail.ru
СМИ: десятки палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе в Газе - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/gaza-2026849356.html
СМИ: десятки палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе в Газе
СМИ: десятки палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе в Газе - РИА Новости, 03.07.2025
СМИ: десятки палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе в Газе
Несколько десятков палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе на побережье сектора Газа, сообщает газета Guardian со ссылкой на медицинских работников и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:46:00+03:00
2025-07-03T02:46:00+03:00
в мире
израиль
ливан
йемен
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005637572_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_1b7d98e8b34030eba9b6a62d2512aee2.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Несколько десятков палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе на побережье сектора Газа, сообщает газета Guardian со ссылкой на медицинских работников и официальные лица. Как пишет издание, проанализированные им снимки указывают на применение Израилем 230-килограммовой бомбы MK-82 при ударе по кафе "Аль-Бака" на побережье сектора Газа. "От 24 до 36 палестинцев погибли при ударе по кафе и десятки пострадали", - пишет газета. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250703/sektor-2026846722.html
https://ria.ru/20250702/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005637572_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_c011e0882e88a65bf02b3d8210d71bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, йемен, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, ХАМАС
СМИ: десятки палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе в Газе

Guardian: десятки палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Несколько десятков палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе на побережье сектора Газа, сообщает газета Guardian со ссылкой на медицинских работников и официальные лица.
Как пишет издание, проанализированные им снимки указывают на применение Израилем 230-килограммовой бомбы MK-82 при ударе по кафе "Аль-Бака" на побережье сектора Газа.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В секторе Газа из-за ударов Израиля погибли более 300 человек
01:51
"От 24 до 36 палестинцев погибли при ударе по кафе и десятки пострадали", - пишет газета.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЛиванЙеменХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала