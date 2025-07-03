https://ria.ru/20250703/gaza-2026849356.html
СМИ: десятки палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе в Газе
СМИ: десятки палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе в Газе - РИА Новости, 03.07.2025
СМИ: десятки палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе в Газе
Несколько десятков палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе на побережье сектора Газа, сообщает газета Guardian со ссылкой на медицинских работников и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:46:00+03:00
2025-07-03T02:46:00+03:00
2025-07-03T02:46:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Несколько десятков палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе на побережье сектора Газа, сообщает газета Guardian со ссылкой на медицинских работников и официальные лица. Как пишет издание, проанализированные им снимки указывают на применение Израилем 230-килограммовой бомбы MK-82 при ударе по кафе "Аль-Бака" на побережье сектора Газа. "От 24 до 36 палестинцев погибли при ударе по кафе и десятки пострадали", - пишет газета. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250703/sektor-2026846722.html
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в мире, израиль, ливан, йемен, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, ХАМАС
СМИ: десятки палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе в Газе
Guardian: десятки палестинцев погибли при ударе Израиля по кафе в Газе