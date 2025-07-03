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Во Франции обсуждают смерть хирурга, якобы знавшего тайну жены Макрона - РИА Новости, 03.07.2025
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22:39 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/frantsiya-2027062974.html
Во Франции обсуждают смерть хирурга, якобы знавшего тайну жены Макрона
Во Франции обсуждают смерть хирурга, якобы знавшего тайну жены Макрона - РИА Новости, 03.07.2025
Во Франции обсуждают смерть хирурга, якобы знавшего тайну жены Макрона
Тема смерти хирурга, якобы знавшего о проведении операции по смене пола супруги французского президента Брижит Макрон, попала в фокус французских СМИ. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:39:00+03:00
2025-07-03T22:39:00+03:00
в мире
европа
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франция
брижит макрон
эммануэль макрон
кэндис оуэнс
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тема смерти хирурга, якобы знавшего о проведении операции по смене пола супруги французского президента Брижит Макрон, попала в фокус французских СМИ. Во вторник на новостном сайте Enquete du jour появилась статья о погибшем хирурге Франсуа Фэвре, который выпал из окна. В тексте со ссылкой на его сестру утверждалось, что он не был склонен к суициду, а его смерть, вероятно, связана с интервью, в котором он планировал рассказать об операции по смене пола госпожи Макрон. На сайте также был опубликован ролик, в котором хирург заявлял о наличии у него доказательств операции. "В статье утверждается, что хирург, у которого были доказательства о смене пола Брижит Макрон, погиб в результате падения. Это ложная информация", - утверждает в свою очередь радиостанция Franceinfo. При этом радиостанция не приводит никакой информации от официальных властей или правоохранительных органов, которая могла бы опровергнуть информацию о смерти хирурга. Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но отметила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть". Затем в своем аккаунте в Х журналистка обратилась к французскому президенту Эммануэлю Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью" прежде, чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Журналистка отмечает, что Макрону было 15 лет, когда он вступил в отношения с его учительницей, 39-летней замужней Брижит, но нет никаких свидетельств из школьной или студенческой жизни учительницы. Она призвала ее знакомых поделиться с ней фотографиями. Оуэнс также сообщила, что ранее провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, утверждавшей, что Брижит Макрон родилась мужчиной, за что была осуждена. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин, включая Рей, утверждавших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html
https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, европа, париж, франция, брижит макрон, эммануэль макрон, кэндис оуэнс, youtube
В мире, Европа, Париж, Франция, Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, Кэндис Оуэнс, YouTube
Во Франции обсуждают смерть хирурга, якобы знавшего тайну жены Макрона

СМИ Франции обсуждают смерть хирурга, якобы знавшего о смене пола жены Макрона

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тема смерти хирурга, якобы знавшего о проведении операции по смене пола супруги французского президента Брижит Макрон, попала в фокус французских СМИ.
Во вторник на новостном сайте Enquete du jour появилась статья о погибшем хирурге Франсуа Фэвре, который выпал из окна. В тексте со ссылкой на его сестру утверждалось, что он не был склонен к суициду, а его смерть, вероятно, связана с интервью, в котором он планировал рассказать об операции по смене пола госпожи Макрон. На сайте также был опубликован ролик, в котором хирург заявлял о наличии у него доказательств операции.
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"В статье утверждается, что хирург, у которого были доказательства о смене пола Брижит Макрон, погиб в результате падения. Это ложная информация", - утверждает в свою очередь радиостанция Franceinfo.
При этом радиостанция не приводит никакой информации от официальных властей или правоохранительных органов, которая могла бы опровергнуть информацию о смерти хирурга.
Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но отметила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".
Затем в своем аккаунте в Х журналистка обратилась к французскому президенту Эммануэлю Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью" прежде, чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Журналистка отмечает, что Макрону было 15 лет, когда он вступил в отношения с его учительницей, 39-летней замужней Брижит, но нет никаких свидетельств из школьной или студенческой жизни учительницы. Она призвала ее знакомых поделиться с ней фотографиями.
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Оуэнс также сообщила, что ранее провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, утверждавшей, что Брижит Макрон родилась мужчиной, за что была осуждена.
В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин, включая Рей, утверждавших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
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