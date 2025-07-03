https://ria.ru/20250703/frantsiya-2027062974.html

Во Франции обсуждают смерть хирурга, якобы знавшего тайну жены Макрона

Во Франции обсуждают смерть хирурга, якобы знавшего тайну жены Макрона - РИА Новости, 03.07.2025

Во Франции обсуждают смерть хирурга, якобы знавшего тайну жены Макрона

Тема смерти хирурга, якобы знавшего о проведении операции по смене пола супруги французского президента Брижит Макрон, попала в фокус французских СМИ. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T22:39:00+03:00

2025-07-03T22:39:00+03:00

2025-07-03T22:39:00+03:00

в мире

европа

париж

франция

брижит макрон

эммануэль макрон

кэндис оуэнс

youtube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997705807_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_e7d82953e69979b6dfe7723ea3db3771.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тема смерти хирурга, якобы знавшего о проведении операции по смене пола супруги французского президента Брижит Макрон, попала в фокус французских СМИ. Во вторник на новостном сайте Enquete du jour появилась статья о погибшем хирурге Франсуа Фэвре, который выпал из окна. В тексте со ссылкой на его сестру утверждалось, что он не был склонен к суициду, а его смерть, вероятно, связана с интервью, в котором он планировал рассказать об операции по смене пола госпожи Макрон. На сайте также был опубликован ролик, в котором хирург заявлял о наличии у него доказательств операции. "В статье утверждается, что хирург, у которого были доказательства о смене пола Брижит Макрон, погиб в результате падения. Это ложная информация", - утверждает в свою очередь радиостанция Franceinfo. При этом радиостанция не приводит никакой информации от официальных властей или правоохранительных органов, которая могла бы опровергнуть информацию о смерти хирурга. Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но отметила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть". Затем в своем аккаунте в Х журналистка обратилась к французскому президенту Эммануэлю Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью" прежде, чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Журналистка отмечает, что Макрону было 15 лет, когда он вступил в отношения с его учительницей, 39-летней замужней Брижит, но нет никаких свидетельств из школьной или студенческой жизни учительницы. Она призвала ее знакомых поделиться с ней фотографиями. Оуэнс также сообщила, что ранее провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, утверждавшей, что Брижит Макрон родилась мужчиной, за что была осуждена. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин, включая Рей, утверждавших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".

https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html

https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html

https://ria.ru/20250526/makron-2019121103.html

европа

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, париж, франция, брижит макрон, эммануэль макрон, кэндис оуэнс, youtube