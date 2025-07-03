https://ria.ru/20250703/falkovskaya-2026747592.html

Лариса Фальковская: России нужна своя модель инклюзивного образования

Лариса Фальковская: России нужна своя модель инклюзивного образования - РИА Новости, 03.07.2025

Лариса Фальковская: России нужна своя модель инклюзивного образования

России необходима собственная модель инклюзивного обучения, предстоит своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:00:00+03:00

2025-07-03T11:00:00+03:00

2025-07-03T11:00:00+03:00

интервью

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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России необходима собственная модель инклюзивного обучения, предстоит своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская. Она также рассказала об инициативах министерства, направленных на улучшение образовательной среды для школьников с инвалидностью и ОВЗ.– Лариса Павловна, инклюзивное образование – одна из актуальных и волнующих общественность тем. Родители, педагоги и сами дети заинтересованы в том, чтобы система была по-настоящему доступной и комфортной для всех. Как сегодня в России реализуется инклюзивное обучение?– Да, тема действительно очень важная. После того как Россия в 2012 году присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, и особенно после вступления в силу обновленного закона "Об образовании" в 2013 году, система инклюзивного обучения стала активно развиваться при одновременном сохранении и развитии сети коррекционных школ и детских садов. Теперь дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья – ред.) и инвалидностью могут учиться в обычных школах, но при этом у родителей остается выбор: отдать ребенка в инклюзивный класс или в коррекционную школу, где подходы к обучению уже отработаны.Важно, чтобы семья не оставалась один на один с трудностями: государственные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и некоммерческие организации оказывают всестороннюю помощь родителям. А главное – окончательное решение в выборе образовательной траектории ребенка всегда остается за семьей.– Мы видим, что все больше детей с ОВЗ и инвалидностью идут в школы и детсады. Сколько ребят сейчас учатся инклюзивно?– По поручению президента Российской Федерации мы провели комплексное межведомственное исследование с участием Минздрава, Минкультуры, Минспорта, Рособрнадзора, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, а также при участии межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования. По данным комплексного анализа, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза. И что особенно важно – 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях. Вместе с тем есть еще ряд вопросов, связанных с организацией обучения на дому. Нам предстоит провести анализ организации такой формы обучения с точки зрения полноты и качества обеспечения специальных условий. Это показывает, что система постепенно, не всегда быстро меняется, давая детям возможность выбора и создавая условия для комфортного обучения.– Какие меры принимаются для повышения качества и доступности образования для детей с инвалидностью и ОВЗ?– Мы провели большую работу, чтобы повысить качество и доступность образования для детей с инвалидностью и ОВЗ. При этом прислушиваемся к родителям, актуализируем нормативное правовое обеспечение учащихся с учетом мнения семей. Утверждены и совершенствуются адаптированные образовательные программы, учитывающие особенности детей, но при этом сохраняющие единые требования для всех школ страны. Это касается и учебных планов, и итоговой аттестации – все адаптировано под специфику образовательных потребностей.Кроме того, создаем новые специальные учебники, которые очень нужны для организации обучения. Проще говоря, мы разрабатываем реальные инструменты, чтобы каждый ребенок мог учиться в комфортных для него условиях.– Какие вопросы теперь требуют особого внимания и, возможно, новых решений?– Мы ведем работу по нескольким ключевым направлениям. Во-первых, проводим специальные исследования, чтобы понять, как сделать образование для детей с ОВЗ и инвалидностью более качественным и доступным. Во-вторых, активно занимаемся подготовкой кадров – от учителей до руководителей образовательных организаций. Для этого привлекаем и вузы, и научные подведомственные организации. И третье важное направление – выработка единых подходов для всех регионов страны. Речь идет и о создании специальных условий в обычных школах, и о механизмах их финансирования. Для этого разработаны методические материалы по расчетам нормативов финансирования с учетом вариантов адаптированных образовательных программ.– Недавно в интернете появилась петиция против регресса в системе образования детей с ОВЗ. Вы о ней знаете?– Мы внимательно изучаем мнения родительского сообщества, включая обращения, опубликованные в открытых источниках. Отмечу, что активное обсуждение этой темы связано с несанкционированным распространением некоммерческими общественными организациями рабочих материалов Института коррекционной педагогики. Сейчас ведется планомерная работа по совершенствованию подходов к обучению детей с ОВЗ с учетом рекомендаций экспертного сообщества, запросов родителей и интересов детей. При этом все решения принимаются взвешенно.– Получается, опасения по поводу планов возвращения к исключительно специальному образованию и безальтернативному направлению детей в спецучреждения являются ошибочными?– Вариативность форм и форматов образования предлагается сохранить. Экспертное сообщество поддерживает и совместное обучение здоровых детей со сверстниками с ОВЗ, с инвалидностью как один из вариантов организации образования. Технологии и методы работы определяются образовательной организацией, специалистами. Нам нужна собственная, отечественная модель инклюзивного образования. Она должна сохранить вариативность форм обучения, обеспечивать общность культурных и духовно-нравственных ценностей, учитывать особые потребности разных групп детей. Инклюзия остается важным инструментом, но еще раз подчеркну – работать она должна на условиях формирования суверенного национального подхода в системе образования.– Какую роль в этой связи может сыграть Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года?– Разрабатываемый документ – это, по сути, дорожная карта для развития современной, самостоятельной образовательной системы России. И что особенно важно – в ней предусмотрен отдельный раздел, посвященный детям с особыми образовательными потребностями. Это значит, что их возможности и потребности будут учтены на системном уровне.– Какие планы по дальнейшей работе в направлении обеспечения условий для обучающихся с ОВЗ?– Сейчас важно двигаться в двух направлениях. Во-первых, развивать образовательные организации с учетом социально-экономических особенностей каждого региона, создавая в них специальные условия для детей с ОВЗ и формируя в первую очередь кадровые условия, готовить и обеспечивать переподготовку учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, повышать квалификацию педагогов. Главное, чтобы качественное образование было доступно максимально близко к дому.Во-вторых, с 2025/26 учебного года мы вводим ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах. Для этого по поручению президента РФ уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями, как должна работать инклюзивная школа. Это поможет своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей.

https://ria.ru/20250701/minprosveschenie-2026434011.html

https://ria.ru/20250702/minprosveschenie-2026639744.html

https://ria.ru/20250702/uchebniki-2026651583.html

https://ria.ru/20250701/obuchenie-2026418390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)