Рейтинг@Mail.ru
Лариса Фальковская: России нужна своя модель инклюзивного образования - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/falkovskaya-2026747592.html
Лариса Фальковская: России нужна своя модель инклюзивного образования
Лариса Фальковская: России нужна своя модель инклюзивного образования - РИА Новости, 03.07.2025
Лариса Фальковская: России нужна своя модель инклюзивного образования
России необходима собственная модель инклюзивного обучения, предстоит своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:00:00+03:00
2025-07-03T11:00:00+03:00
интервью
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102935/86/1029358641_0:110:4929:2882_1920x0_80_0_0_e077d9d93a43313dff7ef3f188405bd8.jpg
России необходима собственная модель инклюзивного обучения, предстоит своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская. Она также рассказала об инициативах министерства, направленных на улучшение образовательной среды для школьников с инвалидностью и ОВЗ.– Лариса Павловна, инклюзивное образование – одна из актуальных и волнующих общественность тем. Родители, педагоги и сами дети заинтересованы в том, чтобы система была по-настоящему доступной и комфортной для всех. Как сегодня в России реализуется инклюзивное обучение?– Да, тема действительно очень важная. После того как Россия в 2012 году присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, и особенно после вступления в силу обновленного закона "Об образовании" в 2013 году, система инклюзивного обучения стала активно развиваться при одновременном сохранении и развитии сети коррекционных школ и детских садов. Теперь дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья – ред.) и инвалидностью могут учиться в обычных школах, но при этом у родителей остается выбор: отдать ребенка в инклюзивный класс или в коррекционную школу, где подходы к обучению уже отработаны.Важно, чтобы семья не оставалась один на один с трудностями: государственные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и некоммерческие организации оказывают всестороннюю помощь родителям. А главное – окончательное решение в выборе образовательной траектории ребенка всегда остается за семьей.– Мы видим, что все больше детей с ОВЗ и инвалидностью идут в школы и детсады. Сколько ребят сейчас учатся инклюзивно?– По поручению президента Российской Федерации мы провели комплексное межведомственное исследование с участием Минздрава, Минкультуры, Минспорта, Рособрнадзора, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, а также при участии межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования. По данным комплексного анализа, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза. И что особенно важно – 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях. Вместе с тем есть еще ряд вопросов, связанных с организацией обучения на дому. Нам предстоит провести анализ организации такой формы обучения с точки зрения полноты и качества обеспечения специальных условий. Это показывает, что система постепенно, не всегда быстро меняется, давая детям возможность выбора и создавая условия для комфортного обучения.– Какие меры принимаются для повышения качества и доступности образования для детей с инвалидностью и ОВЗ?– Мы провели большую работу, чтобы повысить качество и доступность образования для детей с инвалидностью и ОВЗ. При этом прислушиваемся к родителям, актуализируем нормативное правовое обеспечение учащихся с учетом мнения семей. Утверждены и совершенствуются адаптированные образовательные программы, учитывающие особенности детей, но при этом сохраняющие единые требования для всех школ страны. Это касается и учебных планов, и итоговой аттестации – все адаптировано под специфику образовательных потребностей.Кроме того, создаем новые специальные учебники, которые очень нужны для организации обучения. Проще говоря, мы разрабатываем реальные инструменты, чтобы каждый ребенок мог учиться в комфортных для него условиях.– Какие вопросы теперь требуют особого внимания и, возможно, новых решений?– Мы ведем работу по нескольким ключевым направлениям. Во-первых, проводим специальные исследования, чтобы понять, как сделать образование для детей с ОВЗ и инвалидностью более качественным и доступным. Во-вторых, активно занимаемся подготовкой кадров – от учителей до руководителей образовательных организаций. Для этого привлекаем и вузы, и научные подведомственные организации. И третье важное направление – выработка единых подходов для всех регионов страны. Речь идет и о создании специальных условий в обычных школах, и о механизмах их финансирования. Для этого разработаны методические материалы по расчетам нормативов финансирования с учетом вариантов адаптированных образовательных программ.– Недавно в интернете появилась петиция против регресса в системе образования детей с ОВЗ. Вы о ней знаете?– Мы внимательно изучаем мнения родительского сообщества, включая обращения, опубликованные в открытых источниках. Отмечу, что активное обсуждение этой темы связано с несанкционированным распространением некоммерческими общественными организациями рабочих материалов Института коррекционной педагогики. Сейчас ведется планомерная работа по совершенствованию подходов к обучению детей с ОВЗ с учетом рекомендаций экспертного сообщества, запросов родителей и интересов детей. При этом все решения принимаются взвешенно.– Получается, опасения по поводу планов возвращения к исключительно специальному образованию и безальтернативному направлению детей в спецучреждения являются ошибочными?– Вариативность форм и форматов образования предлагается сохранить. Экспертное сообщество поддерживает и совместное обучение здоровых детей со сверстниками с ОВЗ, с инвалидностью как один из вариантов организации образования. Технологии и методы работы определяются образовательной организацией, специалистами. Нам нужна собственная, отечественная модель инклюзивного образования. Она должна сохранить вариативность форм обучения, обеспечивать общность культурных и духовно-нравственных ценностей, учитывать особые потребности разных групп детей. Инклюзия остается важным инструментом, но еще раз подчеркну – работать она должна на условиях формирования суверенного национального подхода в системе образования.– Какую роль в этой связи может сыграть Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года?– Разрабатываемый документ – это, по сути, дорожная карта для развития современной, самостоятельной образовательной системы России. И что особенно важно – в ней предусмотрен отдельный раздел, посвященный детям с особыми образовательными потребностями. Это значит, что их возможности и потребности будут учтены на системном уровне.– Какие планы по дальнейшей работе в направлении обеспечения условий для обучающихся с ОВЗ?– Сейчас важно двигаться в двух направлениях. Во-первых, развивать образовательные организации с учетом социально-экономических особенностей каждого региона, создавая в них специальные условия для детей с ОВЗ и формируя в первую очередь кадровые условия, готовить и обеспечивать переподготовку учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, повышать квалификацию педагогов. Главное, чтобы качественное образование было доступно максимально близко к дому.Во-вторых, с 2025/26 учебного года мы вводим ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах. Для этого по поручению президента РФ уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями, как должна работать инклюзивная школа. Это поможет своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей.
https://ria.ru/20250701/minprosveschenie-2026434011.html
https://ria.ru/20250702/minprosveschenie-2026639744.html
https://ria.ru/20250702/uchebniki-2026651583.html
https://ria.ru/20250701/obuchenie-2026418390.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102935/86/1029358641_264:0:4637:3280_1920x0_80_0_0_05e79b67f98166d0bd1c815d6370608b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интервью, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Интервью, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Лариса Фальковская: России нужна своя модель инклюзивного образования

© РИА Новости / Владимир Трефилов Начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Лариса Фальковская
Начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Лариса Фальковская - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Лариса Фальковская
Читать ria.ru в
Дзен
России необходима собственная модель инклюзивного обучения, предстоит своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская. Она также рассказала об инициативах министерства, направленных на улучшение образовательной среды для школьников с инвалидностью и ОВЗ.
– Лариса Павловна, инклюзивное образование – одна из актуальных и волнующих общественность тем. Родители, педагоги и сами дети заинтересованы в том, чтобы система была по-настоящему доступной и комфортной для всех. Как сегодня в России реализуется инклюзивное обучение?
Да, тема действительно очень важная. После того как Россия в 2012 году присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, и особенно после вступления в силу обновленного закона "Об образовании" в 2013 году, система инклюзивного обучения стала активно развиваться при одновременном сохранении и развитии сети коррекционных школ и детских садов. Теперь дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья – ред.) и инвалидностью могут учиться в обычных школах, но при этом у родителей остается выбор: отдать ребенка в инклюзивный класс или в коррекционную школу, где подходы к обучению уже отработаны.
Важно, чтобы семья не оставалась один на один с трудностями: государственные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и некоммерческие организации оказывают всестороннюю помощь родителям. А главное – окончательное решение в выборе образовательной траектории ребенка всегда остается за семьей.
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Минпросвещения проанализирует качество обучения детей с ОВЗ
1 июля, 07:32
– Мы видим, что все больше детей с ОВЗ и инвалидностью идут в школы и детсады. Сколько ребят сейчас учатся инклюзивно?
– По поручению президента Российской Федерации мы провели комплексное межведомственное исследование с участием Минздрава, Минкультуры, Минспорта, Рособрнадзора, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, а также при участии межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования. По данным комплексного анализа, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза. И что особенно важно – 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях. Вместе с тем есть еще ряд вопросов, связанных с организацией обучения на дому. Нам предстоит провести анализ организации такой формы обучения с точки зрения полноты и качества обеспечения специальных условий. Это показывает, что система постепенно, не всегда быстро меняется, давая детям возможность выбора и создавая условия для комфортного обучения.
– Какие меры принимаются для повышения качества и доступности образования для детей с инвалидностью и ОВЗ?
– Мы провели большую работу, чтобы повысить качество и доступность образования для детей с инвалидностью и ОВЗ. При этом прислушиваемся к родителям, актуализируем нормативное правовое обеспечение учащихся с учетом мнения семей. Утверждены и совершенствуются адаптированные образовательные программы, учитывающие особенности детей, но при этом сохраняющие единые требования для всех школ страны. Это касается и учебных планов, и итоговой аттестации – все адаптировано под специфику образовательных потребностей.
Кроме того, создаем новые специальные учебники, которые очень нужны для организации обучения. Проще говоря, мы разрабатываем реальные инструменты, чтобы каждый ребенок мог учиться в комфортных для него условиях.
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья пишет в тетради - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Минпросвещения сохранит право родителей выбирать формат обучения для ОВЗ
Вчера, 02:27
– Какие вопросы теперь требуют особого внимания и, возможно, новых решений?
– Мы ведем работу по нескольким ключевым направлениям. Во-первых, проводим специальные исследования, чтобы понять, как сделать образование для детей с ОВЗ и инвалидностью более качественным и доступным. Во-вторых, активно занимаемся подготовкой кадров – от учителей до руководителей образовательных организаций. Для этого привлекаем и вузы, и научные подведомственные организации. И третье важное направление – выработка единых подходов для всех регионов страны. Речь идет и о создании специальных условий в обычных школах, и о механизмах их финансирования. Для этого разработаны методические материалы по расчетам нормативов финансирования с учетом вариантов адаптированных образовательных программ.
– Недавно в интернете появилась петиция против регресса в системе образования детей с ОВЗ. Вы о ней знаете?
– Мы внимательно изучаем мнения родительского сообщества, включая обращения, опубликованные в открытых источниках. Отмечу, что активное обсуждение этой темы связано с несанкционированным распространением некоммерческими общественными организациями рабочих материалов Института коррекционной педагогики. Сейчас ведется планомерная работа по совершенствованию подходов к обучению детей с ОВЗ с учетом рекомендаций экспертного сообщества, запросов родителей и интересов детей. При этом все решения принимаются взвешенно.
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Минпросвещения разработает новые учебники для школьников с ОВЗ
Вчера, 07:28
– Получается, опасения по поводу планов возвращения к исключительно специальному образованию и безальтернативному направлению детей в спецучреждения являются ошибочными?
– Вариативность форм и форматов образования предлагается сохранить. Экспертное сообщество поддерживает и совместное обучение здоровых детей со сверстниками с ОВЗ, с инвалидностью как один из вариантов организации образования. Технологии и методы работы определяются образовательной организацией, специалистами. Нам нужна собственная, отечественная модель инклюзивного образования. Она должна сохранить вариативность форм обучения, обеспечивать общность культурных и духовно-нравственных ценностей, учитывать особые потребности разных групп детей. Инклюзия остается важным инструментом, но еще раз подчеркну – работать она должна на условиях формирования суверенного национального подхода в системе образования.
– Какую роль в этой связи может сыграть Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года?
– Разрабатываемый документ – это, по сути, дорожная карта для развития современной, самостоятельной образовательной системы России. И что особенно важно – в ней предусмотрен отдельный раздел, посвященный детям с особыми образовательными потребностями. Это значит, что их возможности и потребности будут учтены на системном уровне.
– Какие планы по дальнейшей работе в направлении обеспечения условий для обучающихся с ОВЗ?
– Сейчас важно двигаться в двух направлениях. Во-первых, развивать образовательные организации с учетом социально-экономических особенностей каждого региона, создавая в них специальные условия для детей с ОВЗ и формируя в первую очередь кадровые условия, готовить и обеспечивать переподготовку учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, повышать квалификацию педагогов. Главное, чтобы качественное образование было доступно максимально близко к дому.
Во-вторых, с 2025/26 учебного года мы вводим ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах. Для этого по поручению президента РФ уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями, как должна работать инклюзивная школа. Это поможет своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Минпросвещения разработает новые подходы к обучению детей с ОВЗ
1 июля, 02:34
 
ИнтервьюРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала