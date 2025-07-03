Роспотребнадзор запросил у Армении причины запрета на импорт мороженого
Роспотребнадзор запросил у Армении данные о причинах запрета ввоза партии эскимо
© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкЛиния по производству шоколадного эскимо-мороженого
Линия по производству шоколадного эскимо-мороженого. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор запросил у Армении информацию о причинах введения временного запрета на импорт мороженого "Коровка из Кореновки", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее группа компаний "Ренна", производящая мороженое под брендом "Коровка из Кореновки", заявила РИА Новости, что пока не получила комментариев от Армении, временно запретившей ввоз партии эскимо на территорию страны. По данным компании, речь идет о партии мороженого "Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури", произведенной 7 марта. В компании отметили, что отклонения в продукции могли потенциально возникнуть из-за ее неправильной транспортировки или хранения.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в рамках проводимого мониторинга не регистрировались случаи выявления несоответствия продукции требованиям по безопасности и качеству, в том числе установленным техническими регламентами Таможенного союза.
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"Роспотребнадзор запросил у компетентных органов Республики Армении дополнительную информацию о причинах введенных ограничений на продукцию российского производства, включая результаты лабораторных исследований", - подчеркнули в пресс-службе.
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