https://ria.ru/20250703/eskimo-2027033048.html

Роспотребнадзор запросил у Армении причины запрета на импорт мороженого

Роспотребнадзор запросил у Армении причины запрета на импорт мороженого - РИА Новости, 03.07.2025

Роспотребнадзор запросил у Армении причины запрета на импорт мороженого

Роспотребнадзор запросил у Армении информацию о причинах введения временного запрета на импорт мороженого "Коровка из Кореновки", сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:02:00+03:00

2025-07-03T19:02:00+03:00

2025-07-03T19:02:00+03:00

армения

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

таможенный союз

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор запросил у Армении информацию о причинах введения временного запрета на импорт мороженого "Коровка из Кореновки", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее группа компаний "Ренна", производящая мороженое под брендом "Коровка из Кореновки", заявила РИА Новости, что пока не получила комментариев от Армении, временно запретившей ввоз партии эскимо на территорию страны. По данным компании, речь идет о партии мороженого "Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури", произведенной 7 марта. В компании отметили, что отклонения в продукции могли потенциально возникнуть из-за ее неправильной транспортировки или хранения. В Роспотребнадзоре сообщили, что в рамках проводимого мониторинга не регистрировались случаи выявления несоответствия продукции требованиям по безопасности и качеству, в том числе установленным техническими регламентами Таможенного союза. "Роспотребнадзор запросил у компетентных органов Республики Армении дополнительную информацию о причинах введенных ограничений на продукцию российского производства, включая результаты лабораторных исследований", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250531/morozhenoe-2020104333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз