https://ria.ru/20250703/energoresursy-2026870142.html

Роман Маршавин: спрос на наши энергоресурсы превышает доступные объемы

Роман Маршавин: спрос на наши энергоресурсы превышает доступные объемы - РИА Новости, 03.07.2025

Роман Маршавин: спрос на наши энергоресурсы превышает доступные объемы

Россия продолжает занимать лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке даже в условиях санкционных рисков и высокой ключевой ставки. Замминистра... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:00:00+03:00

2025-07-03T10:00:00+03:00

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россия

китай

африка

сергей цивилев

кирилл дмитриев

брикс

фсэг

российский фонд прямых инвестиций

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Россия продолжает занимать лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке даже в условиях санкционных рисков и высокой ключевой ставки. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин, курирующий международное сотрудничество, в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 рассказал о высоком спросе на российские ресурсы, создании Газового банка ФСЭГ, совместных проектах с Китаем и перспективах углеводородов. Беседовала Елизавета Машинина.– Минэнерго на ПМЭФ заявило тему энергетической справедливости. Как будет строиться партнерство России с дружественными странами на ее основе?–Термин "энергетическая справедливость" включает не только борьбу с энергетической бедностью и обеспечение всеобщего доступа к источникам энергии, но и фиксирует право стран идти своим путем развития.Этот подход, предложенный Россией, уже поддержан странами БРИКС. Теперь мы продвигаем его в других форматах. В "большой двадцатке" предстоит более сложная работа, так как там есть представители западных стран. Но в этом году в G20 у нас появился неожиданный союзник в плане подходов к энергетике – США. Они пересмотрели свои позиции по ряду вопросов и начали использовать созвучные нашим тезисы, поддерживая использование природного газа и угля. Мы надеемся, что концепция энергетической справедливости будет находить отклик и за пределами Глобального Юга. В рамках концепции Россия будет выстраивать сотрудничество с каждой страной отдельно. Сейчас мы подготовили меморандум с предложениями о сотрудничестве и направили его Китаю.– В каких сферах топливно-энергетического комплекса планируется развивать сотрудничество с КНР?– Мы будем сотрудничать по нескольким трекам. Первое – это синхронизация наших энергетических стратегий. В свое время у нас с Евросоюзом была дорожная карта сотрудничества в энергетике до 2050 года, которая по известным причинам больше не действует. Теперь мы планируем подготовить аналогичный документ с Китаем. Другое направление — совместное продвижение концепции энергетической справедливости на международных площадках.Из практических примеров — мы с Китаем и Индией разрабатываем мобильные автоматизированные угольные установки для генерации тепла и электроэнергии в отдаленных регионах, где либо очень дорогой завоз дизельного топлива, либо люди до сих пор пользуются дровами. Эти установки просты в использовании, экономят ресурсы и позволяют снизить вредное воздействие на окружающую среду. Ведь в мире до сих пор свыше двух миллиардов человек готовят еду на дровах.Мы планируем эту будущую совместную установку предлагать другим странам. Обсуждаются и коммерческие модели использования, например, для разработки месторождений или для популярного сегодня майнинга. Вообще идей для сотрудничества у нас предостаточно.– Какие российские ресурсы и компетенции наиболее востребованы в странах БРИКС, и по каким направлениям планируется сотрудничество?– Во-первых, Россия может предложить странам БРИКС решения по всему циклу – от подготовки кадров, разведки недр до добычи, помощи в переработке и сбыте ресурсов.Важно отметить и стремительно укрепляющийся новый тренд. Партнеры из "БРИКС плюс" больше не боятся открыто заявлять о заинтересованности в российских энергоресурсах, даже с проектов под западными санкциями. Речь идет об СПГ, нефти, нефтепродуктах, угле. Причем по многим из них мы сталкиваемся с ситуацией, когда спрос даже превышает доступные объемы и все оказывается законтрактовано. То есть недостатка спроса мы пока не видим. БРИКС движется от политических деклараций к созданию реальной экономической инфраструктуры. Когда мы выполним задачу по созданию неуязвимой для внешнего воздействия торгово-финансовой системы, уже никакой потребности в долларе, евро, западных рейтингах и страховках у экономоператоров не будет.С 2022 года Россия наработала уникальный опыт переориентации большей части экспорта на другие рынки, сохранив его объемы. Это беспрецедентный случай с учетом масштабов такой перестройки. Наши наработки теперь вызывают интерес среди стран-партнеров.– Когда начнется работа по созданию единой энергостратегии БРИКС? Какие аспекты необходимо в ней отразить?– У России принята энергостратегия до 2050 года, но не у всех стран настолько длинный горизонт планирования. Поэтому сначала партнерам нужно разработать свои национальные стратегии до 2050 года, потом можно будет заняться их синхронизацией. Работа уже начата. Ставим себе задачу синхронизировать документы в рамках БРИКС в 2026 году.У России накоплен огромный опыт долгосрочного планирования в энергетике, вспомним план ГОЭЛРО. Ему более 100 лет, но он до сих пор актуален для многих регионов мира. Мы предлагаем дружественным странам помощь в разработке планов развития энергетики и интеграции разных источников энергии в энергосистему, в том числе ВИЭ.– Ведется ли работа по созданию альтернативной системы международной торговли газом в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ)?– Сейчас для нас актуально создание системы торговли, которая будет неуязвима для внешнего воздействия. ФСЭГ пока остается скорее аналитическим институтом, не занимается вопросом трейдинга и платежей. В следующем году в России будет проходить очередной саммит. Мы хотим подготовить для лидеров амбициозную программу перезагрузки организации.В этом контексте предлагаем вернуться к идее создания Газового банка для финансирования проектов газовой инфраструктуры. Актуальность создания такого банка возросла в последние годы, когда в мире началось агрессивное продвижение зеленой повестки, и многие банки прекратили кредитовать газовые проекты. Сейчас мы ведем консультации по формату будущего банка: будет ли это межгосударственный институт или более традиционный банк с участием национальных энергетических компаний. Разные варианты прорабатываются, надо выбрать наиболее оптимальный до предстоящего саммита. Пока мы на стадии сбора и анализа идей.В Африке интерес к созданию банка огромный, им крайне не хватает долгосрочного и дешевого финансирования для развития газопроводов, приемных терминалов, хранилищ и другой инфраструктуры. Уже есть интерес и от стран вне ФСЭГ.– Какие-то компании уже вступили в переговоры?– Пока идут неформальные консультации. Даже есть предложение от частных инвесторов использовать газовые облигации — и нетрадиционные идеи пошли в ход. Но в целом задумка состоит в создании целой экосистемы, чтобы у экспортеров и импортеров газа был инструмент финансирования проектов, проведения платежей, и чтобы все это было неподконтрольно западным странам.– Будет ли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) участвовать в создании банка?– Министр (энергетики Сергей Цивилев – ред.) предложил Кириллу Дмитриеву (главе РФПИ – ред.). Но все будет зависеть от формата будущего банка. Если это будет межгосударственный банк, тогда в нем в качестве акционеров могут быть номинированы минфины стран-участниц. Если же будет выбран формат партнерства между частными организациями, то и РФПИ мог бы в таком случае присоединиться.– Возможна ли координация газовой политики, аналогичная ОПЕК+?– Сравнение с ОПЕК+ не совсем уместно. В части аналитики и обмена технологиями – да. Но если говорить об отличиях, пока единый мировой газовый рынок не создан. Он имеет региональные особенности: достаточно посмотреть на разницу котировок в США, Европе, Азии. Отличаются и принципы ценообразования.Ключевая функция ОПЕК+ – регулирование объемов добычи для стабилизации рынка. На газовом рынке такой возможности и необходимости пока нет. Скорее мы видим неудовлетворенный спрос и большой потенциал роста потребления природного газа. Поэтому прямых аналогий с ОПЕК+ я бы проводить не стал.– Почему в мире много неудовлетворенного спроса, когда фактически объема газа достаточно, в том числе в России?– В 2027 году мировое потребление газа вырастет до 4,4 триллиона кубометров с 4,2 триллиона кубометров в 2024 году, а к 2030 году спрос увеличится до 4,6 триллиона. Проблема неудовлетворенного спроса – из-за нехватки финансирования газовой инфраструктуры. Например, в Индии огромная нехватка электроэнергии, не хватает трубопроводов, чтобы провести их вглубь страны и подключить к электростанциям. В некоторых регионах по 12 часов нет электричества. В африканских странах ситуация более удручающая. Если бы удалось создать разветвленную газовую инфраструктуру везде — в Африке, Латинской Америке, Азии, — то и спрос на газ вырос бы сильно. Газовый банк призван финансировать именно такие проекты.– По вашему прогнозу, когда предложение газа на мировом рынке сможет удовлетворить спрос?– Уже в 2027 году прогнозируется временное превышение предложения над спросом, но это продлится до 2030 года примерно. Ситуация развивается волнообразно, потому что в 2027 году выйдут на рынок объемы газа, решения по которым были приняты десять лет назад. Потом будет пауза из-за того, что во время "зеленой революции" решения по новым проектам во многих странах почти не принимались. Из-за длинного инвестиционного цикла иногда будут колебания. Но в целом есть тренд на увеличение спроса, поэтому Россия себя довольно уверенно чувствует в качестве одного из ведущих поставщиков. Издержки по производству газа у нас низкие, мы конкурентоспособны на мировой арене.– Можно сказать, что Минэнерго не верит в конец спроса на газ и другие углеводороды к 2050 году?– Нет, конечно. И никогда не верили. Такие фальшивые прогнозы распространяются импортерами углеводородов, чтобы сбить цены и снизить инфляцию. Достаточно посмотреть на статистику потребления угля или даже дров за последние сто лет – несмотря на сокращение их относительной доли в энергобалансе, в абсолютных объемах потребление только росло.– Ваше назначение на должность замминистра энергетики состоялось около полугода назад. Какие основные задачи удалось реализовать за этот период?– Полгода – небольшой срок, но некоторые результаты уже есть. Неслучайно спустя два месяца после назначения я был включен в американские и британские санкционные списки. Если говорить более серьезно, в этом году мы смогли продвинуть концепцию энергетической справедливости в БРИКС и ШОС. Теперь будем отстаивать ее с партнерами в формате АТЭС, G20, ООН и на других площадках.Второе направление– работа по расширению экспортных возможностей наших компаний. Например, удалось оперативно решить возникшие из-за санкций проблемы по аккредитации страховых компаний и признанию страховых сертификатов при поставках энергоносителей за рубеж. Постоянно находимся в диалоге с компаниями из дружественных стран по использованию их приемной инфраструктуры, платежам за поставки, экспорту высокотехнологичных решений для ТЭК. Отдельный блок работы – подготовка межправсоглашений для сопровождения зарубежных проектов лидеров российской индустрии.Как члену исполкома ФСЭГ от РФ мне хотелось бы реализовать потенциал организации, чтобы она ставила перед собой более амбициозные задачи. Также мы хотим создать пул финансовых институтов дружественных стран, чтобы обеспечить российским компаниям доступное финансирование для работы за рубежом. Это особенно актуально на фоне высокой ключевой ставки в России и санкционных рисков.

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https://ria.ru/20250627/putin-2025906143.html

https://ria.ru/20250623/es-2024882448.html

россия

китай

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россия, китай, африка, сергей цивилев, кирилл дмитриев, брикс, фсэг, российский фонд прямых инвестиций, интервью