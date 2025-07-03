https://ria.ru/20250703/eksport-2027027743.html

Экспорт подмосковного агропрома вырос на 18% в стоимостном выражении

Экспорт подмосковного агропрома вырос на 18% в стоимостном выражении - РИА Новости, 03.07.2025

Экспорт подмосковного агропрома вырос на 18% в стоимостном выражении

Подмосковный агропромышленный комплекс нарастил экспорт — за полгода 2025 года объем поставок продукции АПК из региона увеличился на 18% в стоимостном выражении РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:39:00+03:00

2025-07-03T18:39:00+03:00

2025-07-03T18:39:00+03:00

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агропродукция

экспорт

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подмосковный агропромышленный комплекс нарастил экспорт — за полгода 2025 года объем поставок продукции АПК из региона увеличился на 18% в стоимостном выражении относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Отмечается, что прирост наблюдается сразу по нескольким категориям. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных указал, что регион поставляет товары агропрома в более чем 80 стран мира и планомерно увеличивает объемы отгрузок. За полгода наибольший прирост в 1,2 раза фиксируют в сегменте масложировой продукции. "Например, экспорт рапсового масла в стоимостном выражении вырос в 2,8 раза, льняного масла – в два раза, подсолнечного – в 1,7 раза. Также увеличились поставки соевого масла, майонеза и других соусов, маргарина. Это говорит о высоком спросе на продукцию наших производителей за рубежом", — приводит пресс-служба слова министра. За полгода также на 31,2% в стоимостном выражении увеличился экспорт мяса и изделия для него, на 25,5% — молочной продукции, более чем на 16% — увеличились отгрузки зерновых и на 7,2% — товаров пищевой и перерабатывающей промышленности. Этому росту во многом способствует транспортная доступность и развитая логистика, подытожили в ведомстве.

https://ria.ru/20250702/ovoschi-2026813980.html

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московская область (подмосковье), агропродукция, экспорт