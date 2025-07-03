Рейтинг@Mail.ru
Экспорт подмосковного агропрома вырос на 18% в стоимостном выражении - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:39 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/eksport-2027027743.html
Экспорт подмосковного агропрома вырос на 18% в стоимостном выражении
Экспорт подмосковного агропрома вырос на 18% в стоимостном выражении - РИА Новости, 03.07.2025
Экспорт подмосковного агропрома вырос на 18% в стоимостном выражении
Подмосковный агропромышленный комплекс нарастил экспорт — за полгода 2025 года объем поставок продукции АПК из региона увеличился на 18% в стоимостном выражении РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:39:00+03:00
2025-07-03T18:39:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
агропродукция
экспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783745532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35e63a37bd397e8e54e4f3b8b4c0619d.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подмосковный агропромышленный комплекс нарастил экспорт — за полгода 2025 года объем поставок продукции АПК из региона увеличился на 18% в стоимостном выражении относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Отмечается, что прирост наблюдается сразу по нескольким категориям. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных указал, что регион поставляет товары агропрома в более чем 80 стран мира и планомерно увеличивает объемы отгрузок. За полгода наибольший прирост в 1,2 раза фиксируют в сегменте масложировой продукции. "Например, экспорт рапсового масла в стоимостном выражении вырос в 2,8 раза, льняного масла – в два раза, подсолнечного – в 1,7 раза. Также увеличились поставки соевого масла, майонеза и других соусов, маргарина. Это говорит о высоком спросе на продукцию наших производителей за рубежом", — приводит пресс-служба слова министра. За полгода также на 31,2% в стоимостном выражении увеличился экспорт мяса и изделия для него, на 25,5% — молочной продукции, более чем на 16% — увеличились отгрузки зерновых и на 7,2% — товаров пищевой и перерабатывающей промышленности. Этому росту во многом способствует транспортная доступность и развитая логистика, подытожили в ведомстве.
https://ria.ru/20250702/ovoschi-2026813980.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783745532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ffa1e66a9553df3404bfe45f9a0dcc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), агропродукция, экспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), агропродукция, Экспорт
Экспорт подмосковного агропрома вырос на 18% в стоимостном выражении

Подмосковный агропром нарастил экспорт на 18% в стоимостном выражении за полгода

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство растительного масла. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подмосковный агропромышленный комплекс нарастил экспорт — за полгода 2025 года объем поставок продукции АПК из региона увеличился на 18% в стоимостном выражении относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Отмечается, что прирост наблюдается сразу по нескольким категориям.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных указал, что регион поставляет товары агропрома в более чем 80 стран мира и планомерно увеличивает объемы отгрузок. За полгода наибольший прирост в 1,2 раза фиксируют в сегменте масложировой продукции.
"Например, экспорт рапсового масла в стоимостном выражении вырос в 2,8 раза, льняного масла – в два раза, подсолнечного – в 1,7 раза. Также увеличились поставки соевого масла, майонеза и других соусов, маргарина. Это говорит о высоком спросе на продукцию наших производителей за рубежом", — приводит пресс-служба слова министра.
За полгода также на 31,2% в стоимостном выражении увеличился экспорт мяса и изделия для него, на 25,5% — молочной продукции, более чем на 16% — увеличились отгрузки зерновых и на 7,2% — товаров пищевой и перерабатывающей промышленности. Этому росту во многом способствует транспортная доступность и развитая логистика, подытожили в ведомстве.
Замороженные грибы - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Подмосковные компании выпустили 3,7 тыс тонн замороженных овощей и грибов
2 июля, 19:42
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)агропродукцияЭкспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала