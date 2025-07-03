https://ria.ru/20250703/ekonomika-2027054060.html

Восемь стран ОПЕК+ могут перенести встречу на 5 июля, пишет Bloomberg

Восемь стран ОПЕК+ могут перенести встречу на 5 июля, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.07.2025

Восемь стран ОПЕК+ могут перенести встречу на 5 июля, пишет Bloomberg

Восемь стран ОПЕК+, у которых есть добровольные (дополнительные к существующим квотам) ограничения на добычу нефти, рассматривают перенос запланированной на 6... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T21:19:00+03:00

2025-07-03T21:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+, у которых есть добровольные (дополнительные к существующим квотам) ограничения на добычу нефти, рассматривают перенос запланированной на 6 июля встречи на субботу, 5 июля, из-за проблем с расписанием, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. "Также ведутся переговоры о переносе виртуальной сессии на субботу из-за проблем с расписанием", - пишет агентство. По словам собеседников Блумберга, ОПЕК+ приступила к обсуждению очередного повышения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе перед видеоконференцией в эти выходные. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) также имеют "добровольные", дополнительные обязательства. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Начиная с мая, страны договорились ускорить выход из этих ограничений: с мая они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей в сутки решено увеличить добычу в июне и июле.

https://ria.ru/20250531/ekspert-2020167737.html

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цены на нефть, оаэ, иран, венесуэла, опек, в мире