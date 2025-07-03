https://ria.ru/20250703/ekonomika-2026997649.html

Официальный курс юаня на пятницу вырос до 10,98 рубля

Официальный курс юаня на пятницу вырос до 10,98 рубля - РИА Новости, 03.07.2025

Официальный курс юаня на пятницу вырос до 10,98 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,87 копейки - до 10,9852 рубля, курс доллара - на 12,91 копейки, до 78,7831 рубля, курс РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:15:00+03:00

2025-07-03T17:15:00+03:00

2025-07-03T17:15:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,87 копейки - до 10,9852 рубля, курс доллара - на 12,91 копейки, до 78,7831 рубля, курс евро - на 45,03 копейки, до 93,1277 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, россия, сша, московская биржа