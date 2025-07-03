https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html

Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге

Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 03.07.2025

Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге

Члены преступной группировки толпой расправились с одним из предпринимателей в Екатеринбурге из-за того, что он отказывался платить "взносы", сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:25:00+03:00

2025-07-03T10:25:00+03:00

2025-07-03T10:25:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

азербайджан

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Члены преступной группировки толпой расправились с одним из предпринимателей в Екатеринбурге из-за того, что он отказывался платить "взносы", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля восьмерых фигурантов. По словам собеседника агентства, заказное убийство торговавшего одеждой на крупнейшем рынке Екатеринбурга предпринимателя Юнуса Пашаева произошло в мае 2001 года. "Юнус стремился все делать по закону, был не согласен с поборами и тем, что нужно носить дань. Со слов родственников Юнуса, наиболее вопиющим фактом было то, что честно заработанные деньги отнимают свои же сограждане… (Фигуранты дела - ред.) толпой зарезали Пашаева возле кафе "Металлон" на улице Блюхера. Юнуса после нападения доставили в больницу его друзья, но от полученных ран он скончался", - сказал он. По его словам, следственными органами было возбуждено уголовное дело об убийстве, но виновные тогда не понесли наказания. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250701/pokhorony-2026510440.html

https://ria.ru/20250630/kriminal-2026280787.html

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происшествия, екатеринбург, россия, азербайджан, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)