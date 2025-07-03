Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html
Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге
Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 03.07.2025
Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге
Члены преступной группировки толпой расправились с одним из предпринимателей в Екатеринбурге из-за того, что он отказывался платить "взносы", сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:25:00+03:00
2025-07-03T10:25:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
азербайджан
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449933_0:122:3208:1927_1920x0_80_0_0_c392b49b3e0fa0d28b2fbeb2ebe4ed0e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Члены преступной группировки толпой расправились с одним из предпринимателей в Екатеринбурге из-за того, что он отказывался платить "взносы", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля восьмерых фигурантов. По словам собеседника агентства, заказное убийство торговавшего одеждой на крупнейшем рынке Екатеринбурга предпринимателя Юнуса Пашаева произошло в мае 2001 года. "Юнус стремился все делать по закону, был не согласен с поборами и тем, что нужно носить дань. Со слов родственников Юнуса, наиболее вопиющим фактом было то, что честно заработанные деньги отнимают свои же сограждане… (Фигуранты дела - ред.) толпой зарезали Пашаева возле кафе "Металлон" на улице Блюхера. Юнуса после нападения доставили в больницу его друзья, но от полученных ран он скончался", - сказал он. По его словам, следственными органами было возбуждено уголовное дело об убийстве, но виновные тогда не понесли наказания. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250701/pokhorony-2026510440.html
https://ria.ru/20250630/kriminal-2026280787.html
екатеринбург
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449933_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6b344723c674b338d7d0d627d08fe690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, азербайджан, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Азербайджан, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге

Фигуранты дела об ОПГ в Екатеринбурге расправились с Пашаевым за отказ платить

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Екатеринбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Члены преступной группировки толпой расправились с одним из предпринимателей в Екатеринбурге из-за того, что он отказывался платить "взносы", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля восьмерых фигурантов.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Азербайджане похоронили фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге
1 июля, 13:57
По словам собеседника агентства, заказное убийство торговавшего одеждой на крупнейшем рынке Екатеринбурга предпринимателя Юнуса Пашаева произошло в мае 2001 года.
"Юнус стремился все делать по закону, был не согласен с поборами и тем, что нужно носить дань. Со слов родственников Юнуса, наиболее вопиющим фактом было то, что честно заработанные деньги отнимают свои же сограждане… (Фигуранты дела - ред.) толпой зарезали Пашаева возле кафе "Металлон" на улице Блюхера. Юнуса после нападения доставили в больницу его друзья, но от полученных ран он скончался", - сказал он.
По его словам, следственными органами было возбуждено уголовное дело об убийстве, но виновные тогда не понесли наказания.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Виды Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале
30 июня, 13:01
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияАзербайджанМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала