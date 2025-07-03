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Ефимов: на востоке Москвы в рамках КРТ возведут жилые дома и соцобъекты
Ефимов: на востоке Москвы в рамках КРТ возведут жилые дома и соцобъекты - РИА Новости, 03.07.2025
Ефимов: на востоке Москвы в рамках КРТ возведут жилые дома и соцобъекты
На востоке Москвы в районе Соколиная Гора в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) появятся жилые дома, деловые и социальные объекты, рассказал РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:12:00+03:00
2025-07-03T11:12:00+03:00
2025-07-03T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На востоке Москвы в районе Соколиная Гора в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) появятся жилые дома, деловые и социальные объекты, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В один проект комплексного развития территорий вошли пять неэффективно используемых участков в районе Соколиная Гора. Их общая площадь составляет 2,69 гектара. Назначенный городом оператор построит там жилье для реализации программы реновации, а также объекты общественно-деловой и социальной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточнил замглавы города, в рамках проекта будут построены многофункциональный общественный центр и медицинское учреждение примерно на 18 тысяч квадратных метров. Всего там смогут работать около 290 человек.В том же районе будут возведены жилые дома по программе реновации. В новых ЖК появятся квартиры общей площадью примерно 19 тысяч "квадратов", туда смогут переехать около 700 человек, отмечается в сообщении градкомплекса.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территорий в Соколиной Горе. Всего в столице на данный момент реализуется 302 проекта КРТ примерно на 4,2 тысячи гектаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на востоке Москвы в рамках КРТ возведут жилые дома и соцобъекты
Ефимов: в районе Соколиная Гора в рамках КРТ построят жилье и социнфраструктуру
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На востоке Москвы в районе Соколиная Гора в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) появятся жилые дома, деловые и социальные объекты, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В один проект комплексного развития территорий вошли пять неэффективно используемых участков в районе Соколиная Гора. Их общая площадь составляет 2,69 гектара. Назначенный городом оператор построит там жилье для реализации программы реновации, а также объекты общественно-деловой и социальной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточнил замглавы города, в рамках проекта будут построены многофункциональный общественный центр и медицинское учреждение примерно на 18 тысяч квадратных метров. Всего там смогут работать около 290 человек.
В том же районе будут возведены жилые дома по программе реновации. В новых ЖК появятся квартиры общей площадью примерно 19 тысяч "квадратов", туда смогут переехать около 700 человек, отмечается в сообщении градкомплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
подписал постановление о комплексном развитии территорий в Соколиной Горе. Всего в столице на данный момент реализуется 302 проекта КРТ примерно на 4,2 тысячи гектаров.