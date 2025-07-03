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В Приморье нашли мертвым депутата районной думы
В Приморье нашли мертвым депутата районной думы - РИА Новости, 03.07.2025
В Приморье нашли мертвым депутата районной думы
Депутат думы Надеждинского района Приморского края Степан Пайлеванян найден мёртвым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:06:00+03:00
2025-07-03T16:06:00+03:00
2025-07-03T16:06:00+03:00
происшествия
надеждинский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Депутат думы Надеждинского района Приморского края Степан Пайлеванян найден мёртвым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ распространилась информация о том, что в Приморье около заброшенного кафе найден мёртвым депутат думы Надеждинского района Степан Пайлеванян. "Факт смерти подтверждаю", - сообщил собеседник, не уточнив других подробностей. На официальном сайте администрации района указано, что Степан Амаякович Пайлеванян - депутат думы Надеждинского муниципального района по избирательному округу №4.
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происшествия, надеждинский район, приморский край
Происшествия, Надеждинский район, Приморский край
В Приморье нашли мертвым депутата районной думы
Депутат думы Надеждинского района Приморского края Пайлеванян найден мёртвым