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В Приморье нашли мертвым депутата районной думы

В Приморье нашли мертвым депутата районной думы - РИА Новости, 03.07.2025

В Приморье нашли мертвым депутата районной думы

Депутат думы Надеждинского района Приморского края Степан Пайлеванян найден мёртвым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:06:00+03:00

2025-07-03T16:06:00+03:00

2025-07-03T16:06:00+03:00

происшествия

надеждинский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Депутат думы Надеждинского района Приморского края Степан Пайлеванян найден мёртвым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ распространилась информация о том, что в Приморье около заброшенного кафе найден мёртвым депутат думы Надеждинского района Степан Пайлеванян. "Факт смерти подтверждаю", - сообщил собеседник, не уточнив других подробностей. На официальном сайте администрации района указано, что Степан Амаякович Пайлеванян - депутат думы Надеждинского муниципального района по избирательному округу №4.

надеждинский район

приморский край

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2025

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происшествия, надеждинский район, приморский край