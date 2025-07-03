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В Волгоградской области прокуратура сочла работу чиновника фиктивной - РИА Новости, 03.07.2025
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18:14 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/delo-2027017170.html
В Волгоградской области прокуратура сочла работу чиновника фиктивной
В Волгоградской области прокуратура сочла работу чиновника фиктивной - РИА Новости, 03.07.2025
В Волгоградской области прокуратура сочла работу чиновника фиктивной
Уголовное дело о мошенничестве завели против бывшего заместителя главы Новониколаевского района Волгоградской области Сергея Белова, которой фактически не... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:14:00+03:00
2025-07-03T18:14:00+03:00
происшествия
жкх
волгоградская область
новониколаевский район
волгоград
сергей белов
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ВОЛГОГРАД, 3 июл – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве завели против бывшего заместителя главы Новониколаевского района Волгоградской области Сергея Белова, которой фактически не работал чиновником, но при этом получал заработную плату и занимался бизнесом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что Белов во время работы заместителем главы Новониколаевского района оказывал юридические услуги через коммерческую фирму, но при этом фактически не исполнял свои должностные обязанности в качестве чиновника. По информации прокуратуры, мужчина не проживал в районе, а работал и жил в Волгограде. Отмечается, что за время работы заместителем главы он получил зарплату на общую сумму 3,5 миллиона рублей. "На основании материалов проверки аппарата прокуратуры Волгоградской области следственным органом в отношении бывшего заместителя главы Новониколаевского муниципального района Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что прокуратура также направила в суд иск об обращении в доход государства более восьми миллионов рублей, который бывший замглавы заработал в качестве предпринимателя, будучи госслужащим.
https://ria.ru/20250630/imuschestvo-2026341564.html
https://ria.ru/20250627/chinovnik-2025878135.html
волгоградская область
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происшествия, жкх, волгоградская область, новониколаевский район, волгоград, сергей белов
Происшествия, ЖКХ, Волгоградская область, Новониколаевский район, Волгоград, Сергей Белов
В Волгоградской области прокуратура сочла работу чиновника фиктивной

В Волгоградской области прокуратура завела дело против чиновника Белова

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 июл – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве завели против бывшего заместителя главы Новониколаевского района Волгоградской области Сергея Белова, которой фактически не работал чиновником, но при этом получал заработную плату и занимался бизнесом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что Белов во время работы заместителем главы Новониколаевского района оказывал юридические услуги через коммерческую фирму, но при этом фактически не исполнял свои должностные обязанности в качестве чиновника. По информации прокуратуры, мужчина не проживал в районе, а работал и жил в Волгограде. Отмечается, что за время работы заместителем главы он получил зарплату на общую сумму 3,5 миллиона рублей.
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"На основании материалов проверки аппарата прокуратуры Волгоградской области следственным органом в отношении бывшего заместителя главы Новониколаевского муниципального района Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура также направила в суд иск об обращении в доход государства более восьми миллионов рублей, который бывший замглавы заработал в качестве предпринимателя, будучи госслужащим.
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ПроисшествияЖКХВолгоградская областьНовониколаевский районВолгоградСергей Белов
 
 
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