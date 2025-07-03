В Волгоградской области прокуратура сочла работу чиновника фиктивной
В Волгоградской области прокуратура завела дело против чиновника Белова
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 3 июл – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве завели против бывшего заместителя главы Новониколаевского района Волгоградской области Сергея Белова, которой фактически не работал чиновником, но при этом получал заработную плату и занимался бизнесом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что Белов во время работы заместителем главы Новониколаевского района оказывал юридические услуги через коммерческую фирму, но при этом фактически не исполнял свои должностные обязанности в качестве чиновника. По информации прокуратуры, мужчина не проживал в районе, а работал и жил в Волгограде. Отмечается, что за время работы заместителем главы он получил зарплату на общую сумму 3,5 миллиона рублей.
"На основании материалов проверки аппарата прокуратуры Волгоградской области следственным органом в отношении бывшего заместителя главы Новониколаевского муниципального района Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура также направила в суд иск об обращении в доход государства более восьми миллионов рублей, который бывший замглавы заработал в качестве предпринимателя, будучи госслужащим.
На Ставрополье уволили чиновника из-за утраты доверия
27 июня, 16:43