https://ria.ru/20250703/delo-2026987579.html

На вора, пытавшегося скрыться от погони в отделении полиции, завели дело

На вора, пытавшегося скрыться от погони в отделении полиции, завели дело - РИА Новости, 03.07.2025

На вора, пытавшегося скрыться от погони в отделении полиции, завели дело

На мужчину, пытавшегося скрыться и прибежавшего в отделение полиции в Ленобласти, возбудили уголовное дело о разбое, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:57:00+03:00

2025-07-03T16:57:00+03:00

2025-07-03T17:06:00+03:00

происшествия

россия

ленинградская область

ирина волк

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На мужчину, пытавшегося скрыться и прибежавшего в отделение полиции в Ленобласти, возбудили уголовное дело о разбое, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - написала Волк в Telegram-канале. В среду вечером Волк сообщала, что в полицию поступило сообщение от жителя Ленинградской области о том, что в Кудрово на улице к нему подошел неизвестный с ножом в руке. Под угрозой физической расправы он отобрал у потерпевшего мобильный телефон, после чего полицейские выехали на место происшествия. По прибытии сотрудники заметили схожего по описанию мужчину и стали преследовать его, но тот решил перелезть через забор и оказался на территории отдела полиции. Сотрудники задержали злоумышленника с видимыми признаками опьянения на крыльце своего здания. У него изъяли предмет, конструктивно схожий с холодным оружием, и смартфон.

https://ria.ru/20250703/delo-2026949449.html

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происшествия, россия, ленинградская область, ирина волк