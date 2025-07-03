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На вора, пытавшегося скрыться от погони в отделении полиции, завели дело - РИА Новости, 03.07.2025
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16:57 03.07.2025 (обновлено: 17:06 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/delo-2026987579.html
На вора, пытавшегося скрыться от погони в отделении полиции, завели дело
На вора, пытавшегося скрыться от погони в отделении полиции, завели дело - РИА Новости, 03.07.2025
На вора, пытавшегося скрыться от погони в отделении полиции, завели дело
На мужчину, пытавшегося скрыться и прибежавшего в отделение полиции в Ленобласти, возбудили уголовное дело о разбое, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:57:00+03:00
2025-07-03T17:06:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
ирина волк
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На мужчину, пытавшегося скрыться и прибежавшего в отделение полиции в Ленобласти, возбудили уголовное дело о разбое, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - написала Волк в Telegram-канале. В среду вечером Волк сообщала, что в полицию поступило сообщение от жителя Ленинградской области о том, что в Кудрово на улице к нему подошел неизвестный с ножом в руке. Под угрозой физической расправы он отобрал у потерпевшего мобильный телефон, после чего полицейские выехали на место происшествия. По прибытии сотрудники заметили схожего по описанию мужчину и стали преследовать его, но тот решил перелезть через забор и оказался на территории отдела полиции. Сотрудники задержали злоумышленника с видимыми признаками опьянения на крыльце своего здания. У него изъяли предмет, конструктивно схожий с холодным оружием, и смартфон.
https://ria.ru/20250703/delo-2026949449.html
россия
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происшествия, россия, ленинградская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Ирина Волк
На вора, пытавшегося скрыться от погони в отделении полиции, завели дело

В Ленинградской области вор пытался скрыться от погони в отделении полиции

© Ирина Волк/TelegramЗлоумышленник, пытавшийся скрыться от сотрудников МВД в городе Кудрово Ленинградской области
Злоумышленник, пытавшийся скрыться от сотрудников МВД в городе Кудрово Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Ирина Волк/Telegram
Злоумышленник, пытавшийся скрыться от сотрудников МВД в городе Кудрово Ленинградской области
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На мужчину, пытавшегося скрыться и прибежавшего в отделение полиции в Ленобласти, возбудили уголовное дело о разбое, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - написала Волк в Telegram-канале.
В среду вечером Волк сообщала, что в полицию поступило сообщение от жителя Ленинградской области о том, что в Кудрово на улице к нему подошел неизвестный с ножом в руке. Под угрозой физической расправы он отобрал у потерпевшего мобильный телефон, после чего полицейские выехали на место происшествия.
По прибытии сотрудники заметили схожего по описанию мужчину и стали преследовать его, но тот решил перелезть через забор и оказался на территории отдела полиции. Сотрудники задержали злоумышленника с видимыми признаками опьянения на крыльце своего здания. У него изъяли предмет, конструктивно схожий с холодным оружием, и смартфон.
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