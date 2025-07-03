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В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цеха завода - РИА Новости, 03.07.2025
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11:07 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/delo-2026891240.html
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цеха завода
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цеха завода - РИА Новости, 03.07.2025
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цеха завода
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих после возгорания цеха завода в Котовске Тамбовской области, сообщили в СУСК России... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:07:00+03:00
2025-07-03T11:07:00+03:00
происшествия
котовск
тамбовская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих после возгорания цеха завода в Котовске Тамбовской области, сообщили в СУСК России по региону. В ночь на четверг произошло возгорание цеха завода в Котовске, вскоре его локализовали. По словам врио губернатора, причиной стало нарушение технологических процессов. В результате трое сотрудников погибли, ещё трое пострадали, двум из них понадобилась госпитализация. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в Telegram-канале СУСК.
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происшествия, котовск, тамбовская область, россия
Происшествия, Котовск, Тамбовская область, Россия
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цеха завода

СК возбудил уголовное дело после возгорания цеха завода в Тамбовской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих после возгорания цеха завода в Котовске Тамбовской области, сообщили в СУСК России по региону.
В ночь на четверг произошло возгорание цеха завода в Котовске, вскоре его локализовали. По словам врио губернатора, причиной стало нарушение технологических процессов. В результате трое сотрудников погибли, ещё трое пострадали, двум из них понадобилась госпитализация.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в Telegram-канале СУСК.
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ПроисшествияКотовскТамбовская областьРоссия
 
 
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