https://ria.ru/20250703/delo-2026890264.html

На Алтае возбудили дело после видео с воспитательницей детсада

На Алтае возбудили дело после видео с воспитательницей детсада - РИА Новости, 03.07.2025

На Алтае возбудили дело после видео с воспитательницей детсада

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае в связи с сообщением о воспитательнице частного детсада, якобы душившей ребёнка. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:03:00+03:00

2025-07-03T11:03:00+03:00

2025-07-03T11:11:00+03:00

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае в связи с сообщением о воспитательнице частного детсада, якобы душившей ребёнка. В соцсетях распространилось видео с камер наблюдения в частном детском саду Барнаула. На нем воспитательница обижает мальчика, душит его. "По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. Отмечается, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут надлежащую правовую оценку действиям лиц, применившим насилие и недозволенные методы воспитания в отношении ребенка. Помощник прокурора по региону Мария Антошкина сообщила журналистам, что пострадал двухлетний мальчик, ведомством организована проверка исполнения соблюдения требований безопасности при оказании образовательных услуг, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250702/barnaul-2026654956.html

алтайский край

россия

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происшествия, алтайский край, россия, барнаул