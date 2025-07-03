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На красноярского экс-депутата Гольдмана завели новое дело - РИА Новости, 03.07.2025
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05:49 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/delo-2026856081.html
На красноярского экс-депутата Гольдмана завели новое дело
На красноярского экс-депутата Гольдмана завели новое дело - РИА Новости, 03.07.2025
На красноярского экс-депутата Гольдмана завели новое дело
Еще одно уголовное дело возбудили против обвиняемого в крупном мошенничестве беглого бизнесмена и экс-депутата законодательного собрания Красноярского края... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:49:00+03:00
2025-07-03T05:49:00+03:00
происшествия
жилье
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красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Еще одно уголовное дело возбудили против обвиняемого в крупном мошенничестве беглого бизнесмена и экс-депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, на этот раз он обвиняется в отмывании более 40 миллионов рублей, сообщает краевой главк МВД. "В рамках расследования уголовного дела по обвинению Романа Гольдмана в хищении денежных средств пайщиков кооператива "Агро Вклад" дополнительно выявлено новое преступление", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Гольдман, стремясь легализовать похищенные у граждан деньги, использовал расчетные счета подконтрольной ему организации - ООО "Первая заготовительная компания", которая входит в состав ПАО УК "Голдман Групп". С августа 2020 года по февраль 2023 года он вывел более 41 миллиона рублей со счетов СКПК АгроВклад" под предлогом займов. Все эти деньги, по мнению следствия, он потратил на личные нужды, включая покупку движимого и недвижимого имущества, таких как парковочное место, инвестиционный счет и автомобиль Toyota Hilux. "В настоящее время… возбуждено уголовное дело по части 4 статье 174.1 УК РФ "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Ведется следствие", - добавляется в сообщении. Роман Гольдман заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело было заведено в ноябре 2023 года. Тогда более 100 пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске обратились с жалобами на невыплаты. Позднее региональный главк МВД заявил, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств Гольдмана. В декабре того же года полиция сообщала, что последним местонахождением Гольдмана значится Стамбул. В декабре 2024 года Гольдман вылетел из Стамбула в Мексику, но границу не перешел. По данным МВД, всего своих денег не досчитались почти 1,5 тысячи пайщиков. Общая сумма арестованных активов Гольдмана превышает четыре миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026802268.html
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происшествия, жилье, стамбул, красноярский край, россия, роман гольдман
Происшествия, Жилье, Стамбул, Красноярский край, Россия, Роман Гольдман
На красноярского экс-депутата Гольдмана завели новое дело

МВД: на беглого красноярского экс-депутата Гольдмана завели новое дело

© Фото : Роман Гольдман/ВКонтактеРоман Гольдман
Роман Гольдман - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Роман Гольдман/ВКонтакте
Роман Гольдман. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Еще одно уголовное дело возбудили против обвиняемого в крупном мошенничестве беглого бизнесмена и экс-депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, на этот раз он обвиняется в отмывании более 40 миллионов рублей, сообщает краевой главк МВД.
"В рамках расследования уголовного дела по обвинению Романа Гольдмана в хищении денежных средств пайщиков кооператива "Агро Вклад" дополнительно выявлено новое преступление", - говорится в сообщении.
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Вчера, 18:35
По данным ведомства, Гольдман, стремясь легализовать похищенные у граждан деньги, использовал расчетные счета подконтрольной ему организации - ООО "Первая заготовительная компания", которая входит в состав ПАО УК "Голдман Групп". С августа 2020 года по февраль 2023 года он вывел более 41 миллиона рублей со счетов СКПК АгроВклад" под предлогом займов. Все эти деньги, по мнению следствия, он потратил на личные нужды, включая покупку движимого и недвижимого имущества, таких как парковочное место, инвестиционный счет и автомобиль Toyota Hilux.
"В настоящее время… возбуждено уголовное дело по части 4 статье 174.1 УК РФ "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Ведется следствие", - добавляется в сообщении.
Роман Гольдман заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело было заведено в ноябре 2023 года. Тогда более 100 пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске обратились с жалобами на невыплаты. Позднее региональный главк МВД заявил, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств Гольдмана. В декабре того же года полиция сообщала, что последним местонахождением Гольдмана значится Стамбул. В декабре 2024 года Гольдман вылетел из Стамбула в Мексику, но границу не перешел. По данным МВД, всего своих денег не досчитались почти 1,5 тысячи пайщиков. Общая сумма арестованных активов Гольдмана превышает четыре миллиарда рублей.
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