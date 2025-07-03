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В Норильске завели дело после обрушения грунта вблизи рудника - РИА Новости, 03.07.2025
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12:26 03.07.2025 (обновлено: 12:38 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/delo--2026909576.html
В Норильске завели дело после обрушения грунта вблизи рудника
В Норильске завели дело после обрушения грунта вблизи рудника - РИА Новости, 03.07.2025
В Норильске завели дело после обрушения грунта вблизи рудника
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено после обрушения грунта в 1 километре от рудника... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:26:00+03:00
2025-07-03T12:38:00+03:00
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россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено после обрушения грунта в 1 километре от рудника "Маяк" в Норильске, сообщило управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Инцидент произошел 28 июня. Прокуратура Красноярского края сообщила, что возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска обрушился грунт на площади 132 квадратных метра. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож. Позже в ведомстве уточнили, что грунт обрушился из-за оттаивания почвы, сам рудник находится примерно в километре от места ЧП. В Норильске был введен режим ЧС муниципального характера. "В Норильске возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника охранной организации в результате обрушения грунта… по части 2 статьи 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. По версии следствия, в зоне обрушения грунта находился пост охраны – передвижной металлический вагончик, в котором находилась 59-летняя женщина-охранник, ответственная за безопасность территории и ограничение доступа людей в опасную зону. В результате обвала грунта вагончик оказался под завалами. На данный момент местонахождение женщины не установлено, поисковые мероприятия продолжается.
https://ria.ru/20250618/shakhte-2023545147.html
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норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Норильск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Норильске завели дело после обрушения грунта вблизи рудника

Уголовное дело возбуждено после обрушения грунта вблизи рудника в Норильске

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramОбрушение грунта в районе Талнах города Норильска
Обрушение грунта в районе Талнах города Норильска - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Обрушение грунта в районе Талнах города Норильска
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КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено после обрушения грунта в 1 километре от рудника "Маяк" в Норильске, сообщило управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Инцидент произошел 28 июня. Прокуратура Красноярского края сообщила, что возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска обрушился грунт на площади 132 квадратных метра. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож. Позже в ведомстве уточнили, что грунт обрушился из-за оттаивания почвы, сам рудник находится примерно в километре от места ЧП. В Норильске был введен режим ЧС муниципального характера.
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"В Норильске возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника охранной организации в результате обрушения грунта… по части 2 статьи 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в зоне обрушения грунта находился пост охраны – передвижной металлический вагончик, в котором находилась 59-летняя женщина-охранник, ответственная за безопасность территории и ограничение доступа людей в опасную зону. В результате обвала грунта вагончик оказался под завалами. На данный момент местонахождение женщины не установлено, поисковые мероприятия продолжается.
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