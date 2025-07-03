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В Норильске завели дело после обрушения грунта вблизи рудника

В Норильске завели дело после обрушения грунта вблизи рудника - РИА Новости, 03.07.2025

В Норильске завели дело после обрушения грунта вблизи рудника

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено после обрушения грунта в 1 километре от рудника... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:26:00+03:00

2025-07-03T12:26:00+03:00

2025-07-03T12:38:00+03:00

норильск

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КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено после обрушения грунта в 1 километре от рудника "Маяк" в Норильске, сообщило управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Инцидент произошел 28 июня. Прокуратура Красноярского края сообщила, что возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска обрушился грунт на площади 132 квадратных метра. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож. Позже в ведомстве уточнили, что грунт обрушился из-за оттаивания почвы, сам рудник находится примерно в километре от места ЧП. В Норильске был введен режим ЧС муниципального характера. "В Норильске возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника охранной организации в результате обрушения грунта… по части 2 статьи 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. По версии следствия, в зоне обрушения грунта находился пост охраны – передвижной металлический вагончик, в котором находилась 59-летняя женщина-охранник, ответственная за безопасность территории и ограничение доступа людей в опасную зону. В результате обвала грунта вагончик оказался под завалами. На данный момент местонахождение женщины не установлено, поисковые мероприятия продолжается.

https://ria.ru/20250618/shakhte-2023545147.html

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норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия