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Выставка Виктора Бута открылась в Пекине - РИА Новости, 03.07.2025
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Культура
 
13:37 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/but-2026926999.html
Выставка Виктора Бута открылась в Пекине
Выставка Виктора Бута открылась в Пекине - РИА Новости, 03.07.2025
Выставка Виктора Бута открылась в Пекине
Художественная выставка известного российского предпринимателя, депутата и амбассадора российско-китайского культурного диалога Виктора Бута "Берег мой тонкой... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:37:00+03:00
2025-07-03T13:37:00+03:00
культура
пекин
россия
виктор бут
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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Художественная выставка известного российского предпринимателя, депутата и амбассадора российско-китайского культурного диалога Виктора Бута "Берег мой тонкой линией" в четверг открылась в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. На выставке представлены более 50 художественных работ, созданных за годы пребывания в американских тюрьмах, всего за эти 15 лет им было написано порядка 300 картин и рисунков в разных художественных техниках: графитовым и цветными карандашами, пастелью, акварелью, акрилом и маслом. "Естественно в этих сложных ситуациях, когда вокруг ограниченное пространство, всё серое, нет каких-то свежих красок, для меня это была своего рода терапия и возможность найти тот поток энергии, который давал это вдохновение", - рассказал Бут журналистам перед открытием экспозиции. Он отметил, что "несмотря на сложные обстоятельства вне тебя, внутри мы всегда можем сохранить духовную свободу и найти отражение прекрасного мира, в котором мы живём". "Понимание того, что это всё пройдёт, что это только такая вот ситуация, просто через неё нужно пройти. Надеюсь, мой пример поможет другим тоже в сложных ситуациях находить себе силы, чтобы пройти, а они у нас всегда найдутся, главное - желание найти", - сказал он журналистам на вопрос о том, что вдохновляло его писать картины в заключении. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, чего он ждет от выставки в Пекине, Бут отметил, что "ожидания хорошие, но давайте увидим результат". На выставке также представлены патриотические плакаты, созданные из газетных вырезок, и личные вещи Бута, которыми он пользовался, находясь в заключении в США, в том числе книги, учебники иностранных языков, письма поддержки от граждан России и других стран, включая и США, и даже образцы продуктов из тюремного магазина и другие интересные предметы быта. Выставка проходит в Международном выставочном центре в Пекине и продлится до 8 июля.
https://ria.ru/20250703/but-2026863780.html
https://ria.ru/20250703/but-2026872910.html
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пекин, россия, виктор бут
Культура, Пекин, Россия, Виктор Бут
Выставка Виктора Бута открылась в Пекине

Выставка Виктора Бута "Берег мой тонкой линией" открылась в Пекине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виктор Бут. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Художественная выставка известного российского предпринимателя, депутата и амбассадора российско-китайского культурного диалога Виктора Бута "Берег мой тонкой линией" в четверг открылась в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлены более 50 художественных работ, созданных за годы пребывания в американских тюрьмах, всего за эти 15 лет им было написано порядка 300 картин и рисунков в разных художественных техниках: графитовым и цветными карандашами, пастелью, акварелью, акрилом и маслом.
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"Естественно в этих сложных ситуациях, когда вокруг ограниченное пространство, всё серое, нет каких-то свежих красок, для меня это была своего рода терапия и возможность найти тот поток энергии, который давал это вдохновение", - рассказал Бут журналистам перед открытием экспозиции.
Он отметил, что "несмотря на сложные обстоятельства вне тебя, внутри мы всегда можем сохранить духовную свободу и найти отражение прекрасного мира, в котором мы живём".
"Понимание того, что это всё пройдёт, что это только такая вот ситуация, просто через неё нужно пройти. Надеюсь, мой пример поможет другим тоже в сложных ситуациях находить себе силы, чтобы пройти, а они у нас всегда найдутся, главное - желание найти", - сказал он журналистам на вопрос о том, что вдохновляло его писать картины в заключении.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, чего он ждет от выставки в Пекине, Бут отметил, что "ожидания хорошие, но давайте увидим результат".
На выставке также представлены патриотические плакаты, созданные из газетных вырезок, и личные вещи Бута, которыми он пользовался, находясь в заключении в США, в том числе книги, учебники иностранных языков, письма поддержки от граждан России и других стран, включая и США, и даже образцы продуктов из тюремного магазина и другие интересные предметы быта.
Выставка проходит в Международном выставочном центре в Пекине и продлится до 8 июля.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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КультураПекинРоссияВиктор Бут
 
 
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