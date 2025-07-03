https://ria.ru/20250703/but-2026926999.html
Выставка Виктора Бута открылась в Пекине
Выставка Виктора Бута открылась в Пекине - РИА Новости, 03.07.2025
Выставка Виктора Бута открылась в Пекине
Художественная выставка известного российского предпринимателя, депутата и амбассадора российско-китайского культурного диалога Виктора Бута "Берег мой тонкой... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:37:00+03:00
2025-07-03T13:37:00+03:00
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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Художественная выставка известного российского предпринимателя, депутата и амбассадора российско-китайского культурного диалога Виктора Бута "Берег мой тонкой линией" в четверг открылась в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. На выставке представлены более 50 художественных работ, созданных за годы пребывания в американских тюрьмах, всего за эти 15 лет им было написано порядка 300 картин и рисунков в разных художественных техниках: графитовым и цветными карандашами, пастелью, акварелью, акрилом и маслом. "Естественно в этих сложных ситуациях, когда вокруг ограниченное пространство, всё серое, нет каких-то свежих красок, для меня это была своего рода терапия и возможность найти тот поток энергии, который давал это вдохновение", - рассказал Бут журналистам перед открытием экспозиции. Он отметил, что "несмотря на сложные обстоятельства вне тебя, внутри мы всегда можем сохранить духовную свободу и найти отражение прекрасного мира, в котором мы живём". "Понимание того, что это всё пройдёт, что это только такая вот ситуация, просто через неё нужно пройти. Надеюсь, мой пример поможет другим тоже в сложных ситуациях находить себе силы, чтобы пройти, а они у нас всегда найдутся, главное - желание найти", - сказал он журналистам на вопрос о том, что вдохновляло его писать картины в заключении. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, чего он ждет от выставки в Пекине, Бут отметил, что "ожидания хорошие, но давайте увидим результат". На выставке также представлены патриотические плакаты, созданные из газетных вырезок, и личные вещи Бута, которыми он пользовался, находясь в заключении в США, в том числе книги, учебники иностранных языков, письма поддержки от граждан России и других стран, включая и США, и даже образцы продуктов из тюремного магазина и другие интересные предметы быта. Выставка проходит в Международном выставочном центре в Пекине и продлится до 8 июля.
https://ria.ru/20250703/but-2026863780.html
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пекин, россия, виктор бут
Культура, Пекин, Россия, Виктор Бут
ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Художественная выставка известного российского предпринимателя, депутата и амбассадора российско-китайского культурного диалога Виктора Бута "Берег мой тонкой линией" в четверг открылась в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлены более 50 художественных работ, созданных за годы пребывания в американских тюрьмах, всего за эти 15 лет им было написано порядка 300 картин и рисунков в разных художественных техниках: графитовым и цветными карандашами, пастелью, акварелью, акрилом и маслом.
"Естественно в этих сложных ситуациях, когда вокруг ограниченное пространство, всё серое, нет каких-то свежих красок, для меня это была своего рода терапия и возможность найти тот поток энергии, который давал это вдохновение", - рассказал Бут
журналистам перед открытием экспозиции.
Он отметил, что "несмотря на сложные обстоятельства вне тебя, внутри мы всегда можем сохранить духовную свободу и найти отражение прекрасного мира, в котором мы живём".
"Понимание того, что это всё пройдёт, что это только такая вот ситуация, просто через неё нужно пройти. Надеюсь, мой пример поможет другим тоже в сложных ситуациях находить себе силы, чтобы пройти, а они у нас всегда найдутся, главное - желание найти", - сказал он журналистам на вопрос о том, что вдохновляло его писать картины в заключении.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, чего он ждет от выставки в Пекине
, Бут отметил, что "ожидания хорошие, но давайте увидим результат".
На выставке также представлены патриотические плакаты, созданные из газетных вырезок, и личные вещи Бута, которыми он пользовался, находясь в заключении в США
, в том числе книги, учебники иностранных языков, письма поддержки от граждан России
и других стран, включая и США, и даже образцы продуктов из тюремного магазина и другие интересные предметы быта.
Выставка проходит в Международном выставочном центре в Пекине и продлится до 8 июля.