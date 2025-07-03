https://ria.ru/20250703/bryansk-2026945200.html

В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек

В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек - РИА Новости, 03.07.2025

В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек

Житель села Алешковичи Суземского района Брянской области погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю, еще одна женщина получили ранения,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:53:00+03:00

2025-07-03T14:53:00+03:00

2025-07-03T14:59:00+03:00

происшествия

брянская область

александр богомаз

суземский район

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ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Житель села Алешковичи Суземского района Брянской области погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю, еще одна женщина получили ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз."В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница ранена. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Богомаза, власти окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь.

https://ria.ru/20250701/bryansk-2026493140.html

брянская область

суземский район

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происшествия, брянская область, александр богомаз, суземский район