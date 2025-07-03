Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 03.07.2025 (обновлено: 14:59 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/bryansk-2026945200.html
В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек
В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек - РИА Новости, 03.07.2025
В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек
Житель села Алешковичи Суземского района Брянской области погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю, еще одна женщина получили ранения,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:53:00+03:00
2025-07-03T14:59:00+03:00
происшествия
брянская область
александр богомаз
суземский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Житель села Алешковичи Суземского района Брянской области погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю, еще одна женщина получили ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз."В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница ранена. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Богомаза, власти окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь.
https://ria.ru/20250701/bryansk-2026493140.html
брянская область
суземский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, александр богомаз, суземский район
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Суземский район
В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек

В Брянской области погиб мужчина при атаке БПЛА, еще одна женщина ранена

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Житель села Алешковичи Суземского района Брянской области погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю, еще одна женщина получили ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница ранена. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, власти окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Брянске умер мужчина, раненный при атаке ВСУ на прошлой неделе
1 июля, 13:05
 
ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазСуземский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала