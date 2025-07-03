https://ria.ru/20250703/bryansk-2026945200.html
В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек
В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек - РИА Новости, 03.07.2025
В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек
Житель села Алешковичи Суземского района Брянской области погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю, еще одна женщина получили ранения,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:53:00+03:00
2025-07-03T14:53:00+03:00
2025-07-03T14:59:00+03:00
происшествия
брянская область
александр богомаз
суземский район
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ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Житель села Алешковичи Суземского района Брянской области погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю, еще одна женщина получили ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз."В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница ранена. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Богомаза, власти окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь.
https://ria.ru/20250701/bryansk-2026493140.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, суземский район
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Суземский район
В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек
В Брянской области погиб мужчина при атаке БПЛА, еще одна женщина ранена