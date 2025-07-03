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Эксперт предположил, как на саммите БРИКС квалифицируют удары по Ирану - РИА Новости, 03.07.2025
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12:05 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/briks-2026904698.html
Эксперт предположил, как на саммите БРИКС квалифицируют удары по Ирану
Эксперт предположил, как на саммите БРИКС квалифицируют удары по Ирану - РИА Новости, 03.07.2025
Эксперт предположил, как на саммите БРИКС квалифицируют удары по Ирану
Исследователь из Католического университета Рио-де-Жанейро Марта Фернандес сообщила РИА Новости, что на предстоящем саммите БРИКС в Бразилии удары Израиля и США РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:05:00+03:00
2025-07-03T12:05:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июл - РИА Новости. Исследователь из Католического университета Рио-де-Жанейро Марта Фернандес сообщила РИА Новости, что на предстоящем саммите БРИКС в Бразилии удары Израиля и США по Ирану будут квалифицированы как незаконные, и это будет отражено в итоговом заявлении. "Акцент будет сделан на важности многостороннего подхода и на том, что нападение было совершено в нарушение всех международных норм", - подчеркнула Фернандес. Собеседница агентства полагает, что на фоне ближневосточной эскалации участники саммита особо отметят неэффективность существующей структуры мировой системы обеспечения мира и безопасности и необходимость реформы Совета безопасности ООН, несмотря на различие взглядов на то, какой должна быть эта реформа. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Саммит БРИКС пройдёт 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250626/iran-2025540896.html
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в мире, иран, сша, израиль, брикс
В мире, Иран, США, Израиль, БРИКС
Эксперт предположил, как на саммите БРИКС квалифицируют удары по Ирану

Фернандес: на саммите БРИКС удары США и Израиля по Ирану признают незаконными

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июл - РИА Новости. Исследователь из Католического университета Рио-де-Жанейро Марта Фернандес сообщила РИА Новости, что на предстоящем саммите БРИКС в Бразилии удары Израиля и США по Ирану будут квалифицированы как незаконные, и это будет отражено в итоговом заявлении.
"Акцент будет сделан на важности многостороннего подхода и на том, что нападение было совершено в нарушение всех международных норм", - подчеркнула Фернандес.
Флаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Иране утвердили проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
26 июня, 13:07
Собеседница агентства полагает, что на фоне ближневосточной эскалации участники саммита особо отметят неэффективность существующей структуры мировой системы обеспечения мира и безопасности и необходимость реформы Совета безопасности ООН, несмотря на различие взглядов на то, какой должна быть эта реформа.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Саммит БРИКС пройдёт 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Страны БРИКС выступили за создание свободной от ЯО зоны на Ближнем Востоке
25 июня, 01:09
 
В миреИранСШАИзраильБРИКС
 
 
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