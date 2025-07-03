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Путин заявил о рывке в области развития беспилотников в России - РИА Новости, 03.07.2025
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16:27 03.07.2025 (обновлено: 16:42 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/bespilotniki-2026973283.html
Путин заявил о рывке в области развития беспилотников в России
Путин заявил о рывке в области развития беспилотников в России - РИА Новости, 03.07.2025
Путин заявил о рывке в области развития беспилотников в России
Рывок в области развития беспилотников происходит в России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:27:00+03:00
2025-07-03T16:42:00+03:00
россия
владимир путин
беспилотники
экономика
технологии
москва
тольятти
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рывок в области развития беспилотников происходит в России, сообщил президент России Владимир Путин."Вы знаете, что мы уделяем беспилотию много внимания в последнее время. Рывок происходит у нас в этой сфере. И без всяких сомнений здесь, я только что недавно с некоторыми коллегами разговаривал на эту тему, вы знаете, что у нас движение есть хорошее по робототехнике, в целом, и по беспилотию, в частности", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".Глава государства добавил, что в Тольятти недавно прошло совещание по развитию беспилотных систем, были приняты соответствующие решения по поддержке этого направления деятельности."Очень много интересных, креативных идей, предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом. Очень большой интерес. Мы, безусловно, будем это делать", - отметил Путин.Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов РФ представляют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
https://ria.ru/20250618/dron-2023563690.html
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россия, владимир путин, беспилотники, экономика, технологии, москва, тольятти
Россия, Владимир Путин, Беспилотники, Экономика, Технологии, Москва, Тольятти
Путин заявил о рывке в области развития беспилотников в России

Путин заявил, что в России происходит рывок в области развития беспилотников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рывок в области развития беспилотников происходит в России, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Вы знаете, что мы уделяем беспилотию много внимания в последнее время. Рывок происходит у нас в этой сфере. И без всяких сомнений здесь, я только что недавно с некоторыми коллегами разговаривал на эту тему, вы знаете, что у нас движение есть хорошее по робототехнике, в целом, и по беспилотию, в частности", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".
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Глава государства добавил, что в Тольятти недавно прошло совещание по развитию беспилотных систем, были приняты соответствующие решения по поддержке этого направления деятельности.
"Очень много интересных, креативных идей, предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом. Очень большой интерес. Мы, безусловно, будем это делать", - отметил Путин.
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов РФ представляют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
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РоссияВладимир ПутинБеспилотникиЭкономикаТехнологииМоскваТольятти
 
 
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