https://ria.ru/20250703/bespilotniki-2026973283.html

Путин заявил о рывке в области развития беспилотников в России

Путин заявил о рывке в области развития беспилотников в России - РИА Новости, 03.07.2025

Путин заявил о рывке в области развития беспилотников в России

Рывок в области развития беспилотников происходит в России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:27:00+03:00

2025-07-03T16:27:00+03:00

2025-07-03T16:42:00+03:00

россия

владимир путин

беспилотники

экономика

технологии

москва

тольятти

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рывок в области развития беспилотников происходит в России, сообщил президент России Владимир Путин."Вы знаете, что мы уделяем беспилотию много внимания в последнее время. Рывок происходит у нас в этой сфере. И без всяких сомнений здесь, я только что недавно с некоторыми коллегами разговаривал на эту тему, вы знаете, что у нас движение есть хорошее по робототехнике, в целом, и по беспилотию, в частности", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".Глава государства добавил, что в Тольятти недавно прошло совещание по развитию беспилотных систем, были приняты соответствующие решения по поддержке этого направления деятельности."Очень много интересных, креативных идей, предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом. Очень большой интерес. Мы, безусловно, будем это делать", - отметил Путин.Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов РФ представляют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.

https://ria.ru/20250618/dron-2023563690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, беспилотники, экономика, технологии, москва, тольятти