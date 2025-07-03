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На Украине вырос уровень бедности - РИА Новости, 03.07.2025
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18:40 03.07.2025 (обновлено: 18:48 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/bednost-2027027907.html
На Украине вырос уровень бедности
На Украине вырос уровень бедности - РИА Новости, 03.07.2025
На Украине вырос уровень бедности
Уровень бедности на Украине по сравнению с маем вырос на 6% до 25,2%, свидетельствуют данные, опубликованные украинским центром экономической стратегии,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:40:00+03:00
2025-07-03T18:48:00+03:00
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нина южанина
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здоровье - общество
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Уровень бедности на Украине по сравнению с маем вырос на 6% до 25,2%, свидетельствуют данные, опубликованные украинским центром экономической стратегии, занимающийся исследованиями. "Прокси-показатель уровня бедности - доля опрошенных людей, вынужденных экономить на еде — в июне 2025 года вырос до 25,2%. На протяжении последних нескольких лет на Украине... уровень бедности остается относительно стабильным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. По данным из опубликованного графика, уровень бедности на Украине в мае составлял 19,2%. Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина в июне заявила, что в стране за чертой бедности живет 36,2% пенсионеров. Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович ранее сообщала, что в текущем году прожиточный минимум в стране, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года - 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также сообщила, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности. Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 апреля сообщал, что каждый третий пенсионер на Украине получает пенсию в размере 3340 гривен (около 80 долларов), что почти вдвое меньше средней пенсии по стране.
https://ria.ru/20250418/minekonomiki-2012037503.html
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в мире, украина, нина южанина, верховная рада украины, здоровье - общество
В мире, Украина, Нина Южанина, Верховная Рада Украины, Здоровье - Общество
На Украине вырос уровень бедности

На Украине уровень бедности вырос до 25,2%

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Уровень бедности на Украине по сравнению с маем вырос на 6% до 25,2%, свидетельствуют данные, опубликованные украинским центром экономической стратегии, занимающийся исследованиями.
"Прокси-показатель уровня бедности - доля опрошенных людей, вынужденных экономить на еде — в июне 2025 года вырос до 25,2%. На протяжении последних нескольких лет на Украине... уровень бедности остается относительно стабильным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.
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По данным из опубликованного графика, уровень бедности на Украине в мае составлял 19,2%.
Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина в июне заявила, что в стране за чертой бедности живет 36,2% пенсионеров.
Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович ранее сообщала, что в текущем году прожиточный минимум в стране, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года - 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также сообщила, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности.
Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 апреля сообщал, что каждый третий пенсионер на Украине получает пенсию в размере 3340 гривен (около 80 долларов), что почти вдвое меньше средней пенсии по стране.
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В миреУкраинаНина ЮжанинаВерховная Рада УкраиныЗдоровье - Общество
 
 
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