https://ria.ru/20250703/bednost-2027027907.html

На Украине вырос уровень бедности

На Украине вырос уровень бедности - РИА Новости, 03.07.2025

На Украине вырос уровень бедности

Уровень бедности на Украине по сравнению с маем вырос на 6% до 25,2%, свидетельствуют данные, опубликованные украинским центром экономической стратегии,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:40:00+03:00

2025-07-03T18:40:00+03:00

2025-07-03T18:48:00+03:00

в мире

украина

нина южанина

верховная рада украины

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_843:0:2927:1172_1920x0_80_0_0_5d2dc7d3a3ae95593a3d3e4eb8373c9e.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Уровень бедности на Украине по сравнению с маем вырос на 6% до 25,2%, свидетельствуют данные, опубликованные украинским центром экономической стратегии, занимающийся исследованиями. "Прокси-показатель уровня бедности - доля опрошенных людей, вынужденных экономить на еде — в июне 2025 года вырос до 25,2%. На протяжении последних нескольких лет на Украине... уровень бедности остается относительно стабильным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. По данным из опубликованного графика, уровень бедности на Украине в мае составлял 19,2%. Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина в июне заявила, что в стране за чертой бедности живет 36,2% пенсионеров. Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович ранее сообщала, что в текущем году прожиточный минимум в стране, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года - 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также сообщила, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности. Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 апреля сообщал, что каждый третий пенсионер на Украине получает пенсию в размере 3340 гривен (около 80 долларов), что почти вдвое меньше средней пенсии по стране.

https://ria.ru/20250418/minekonomiki-2012037503.html

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020566712.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нина южанина, верховная рада украины, здоровье - общество