ЦБ хочет ограничить период действия карт с истекшим сроком годности
Банк России готовится ограничить период действия карт с истекшим сроком годности
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Банк России рассматривает вопрос ограничения периода действия банковских карт с истекшим сроком, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает РБК.
"Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить. Потому что, во-первых, не такое большое количество карт осталось. Ну и, в общем-то, мы видим, что необходимость в этом в текущих условиях отпадает", сказала она.
Бакина отметила, что в рамках борьбы регулятора с аферистами срок действия карты является одним из элементов, препятствующим онлайн-мошенничеству.
В начале марта ЦБ предложил ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами. Глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина выразила уверенность, что права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако она позволит побороть "веерный выпуск" карт. Также она пояснила, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций.
Набиуллина назвала позитивным подорожание таких карт на черном рынке с 10-15 до 70 тысяч рублей. Кроме того, она призвала ввести уголовную ответственность для дропперов, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников.
В апреле Набиуллина заявила, что ЦБ будет усиливать давление на мошенников и сделает все, чтобы они не смогли работать.