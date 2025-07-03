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Около 10 тыс крупных и средних столичных компаний стали прибыльными

Около 10 тыс крупных и средних столичных компаний стали прибыльными - РИА Новости, 03.07.2025

Около 10 тыс крупных и средних столичных компаний стали прибыльными

Порядка 10 тысяч столичных крупных и средних предприятий стали прибыльными в первом квартале 2025 года, их прибыль – около 2,9 триллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:15:00+03:00

2025-07-03T09:15:00+03:00

2025-07-03T09:28:00+03:00

москва

мария багреева

департамент экономической политики и развития москвы

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Порядка 10 тысяч столичных крупных и средних предприятий стали прибыльными в первом квартале 2025 года, их прибыль – около 2,9 триллиона рублей, сообщила заместитель столичного мэра, глава московского департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.В выборку попали компании, которые в период с января по март получили положительный финансовый результат – их доходы превысили расходы. При этом в ней не учитываются банки, страховые организации, пенсионные фонды, а также государственные и муниципальные учреждения."По итогам первого квартала 2025 года к прибыльным относились почти 10 тысяч предприятий – это около 70% работающих в столице крупных и средних компаний. Они получили прибыль в размере 2,9 триллиона рублей, что на 9,5% превысило результат января – марта 2024 года", – отметила Багреева, ее слова приводит пресс-служба столичного ДЭПР.Средние и крупные предприятия, занимающиеся торговлей, получили порядка 19% от общей прибыли – 549 миллиардов рублей. Около 13% заработали финансовые компании (380 миллиардов рублей) и предприятия обрабатывающей промышленности (360 миллиардов рублей).Больше всего прибыль выросла у компаний, занимающихся образованием – она увеличилась на 55%, до 5,1 миллиарда рублей. У предприятий в сфере транспортировки и хранения прибыль стала больше на 51% (287 миллиардов рублей), в секторе операций с недвижимым имуществом – на 47% (102 миллиарда рублей), отметила Багреева.

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москва, мария багреева, департамент экономической политики и развития москвы, твой бизнес – новости