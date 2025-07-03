https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027040143.html

"Россия сегодня" обеспокоена условиями содержания работников Sputnik в Баку

"Россия сегодня" обеспокоена условиями содержания работников Sputnik в Баку - РИА Новости, 03.07.2025

"Россия сегодня" обеспокоена условиями содержания работников Sputnik в Баку

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что компанию тревожат условия, в которых содержатся задержанные в Баку сотрудники Sputnik... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:49:00+03:00

2025-07-03T19:49:00+03:00

2025-07-03T19:59:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что компанию тревожат условия, в которых содержатся задержанные в Баку сотрудники Sputnik Азербайджан, подчеркнув, что "лишение свободы – это, конечно, насилие". "Нас тревожат условия, в которых они содержатся, и тревожит насилие, которое совершается по отношению к совершенно невиновным людям, потому что лишение свободы – это, конечно, насилие. Потому что им вменяют какие-то совершенно немыслимые, какие-то экономические преступления, там какое-то мошенничество и так далее. То есть ничем подобным они не занимались", - сообщил Киселев интервью телеканалу "Россия 1". Он добавил, что агентство будет защищать журналистов правовыми методами, отметив при этом, что ситуация "не правовая, а искусственно раздутая политически", так как никаких "претензий по существу" к работе журналистов не было, "У нас редакционная политика всего агентства, в том числе и нашего подразделения Sputnik, она всегда сводилась к тому, чтобы развивать дружественные отношения и союзнические отношения с Азербайджаном, чтобы поддерживать добрые чувства по отношению к азербайджанскому народу, и уж к нам вообще как-то это очень странно. Мы воспринимаем это как абсолютную несправедливость", - добавил Киселёв. Гендиректор медиагруппы заявил, что на данный момент перспектив для развития Sputnik Азербайджан пока не видно, потому что никаких условий для этого нет. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв ранее заявлял, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. В Кремле также сообщали о контактах Москвы и Баку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik заявил, что в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.

https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027018477.html

https://ria.ru/20250703/kisilev-2026954287.html

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