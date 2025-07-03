https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027018477.html

Консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором

Консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором - РИА Новости, 03.07.2025

Консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором

Российский консул в Баку встретился с главой редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым, сообщает в четверг... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:20:00+03:00

2025-07-03T18:20:00+03:00

2025-07-03T18:29:00+03:00

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БАКУ, 3 июл – РИА Новости. Российский консул в Баку встретился с главой редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым, сообщает в четверг Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца."Российский консул встретился с главой редакции Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым, они обеспечены медикаментами и питанием, чувствуют себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации", - говорится в сообщении.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.

https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027013275.html

https://ria.ru/20250703/but-2026922344.html

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