https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027013275.html

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 03.07.2025

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Пятерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде, сообщает в четверг Telegram-канал Sputnik... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:56:00+03:00

2025-07-03T17:56:00+03:00

2025-07-03T18:05:00+03:00

азербайджан

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БАКУ, 3 июл – РИА Новости. Пятерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде, сообщает в четверг Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье."Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде", - говорится в сообщении.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.

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