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В АТОР рассказали об отказах россиян от туров в Азербайджан - РИА Новости, 03.07.2025
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Туризм
 
16:17 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2026970554.html
В АТОР рассказали об отказах россиян от туров в Азербайджан
В АТОР рассказали об отказах россиян от туров в Азербайджан - РИА Новости, 03.07.2025
В АТОР рассказали об отказах россиян от туров в Азербайджан
Российские туроператоры не получали жалоб и запросов на досрочное возвращение российских туристов из Азербайджана, аннуляции носят единичный характер, сообщили... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:17:00+03:00
2025-07-03T16:17:00+03:00
туризм
азербайджан
россия
екатеринбург
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не получали жалоб и запросов на досрочное возвращение российских туристов из Азербайджана, аннуляции носят единичный характер, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператоры-члены АТОР, работающие на направлении Азербайджана, не получали от клиентов жалоб или запросов на досрочное возвращение. Аннуляции бронирований пока носят единичный характер", - сообщили в ассоциации. Там, со ссылкой на данные МИДа республики, сообщили, что с января по апрель 2025 года в Азербайджан приехали около 180 тысяч россиян. Эксперты АТОР оценивают, что в этом потоке доля организованных туристов может составлять около 2,5%. В АТОР также привели слова представителя туроператора BSI Group, который также подтвердил, что несмотря на "шумиху в СМИ" жалоб от клиентов компания не получала. "В "Русском Экспрессе" ситуацию характеризуют как "относительно спокойную", - также добавляется в сообщении. "По информации от принимающих партнеров в Азербайджане, обстановка в стране не настолько опасная для туристов, как ее представляют СМИ. Однако политическая ситуация действительно накалилась, поэтому в компании пристально наблюдают за развитием событий и готовы оперативно принимать меры в случае необходимости", – привели в сообщении слова представителя "Русского Экспресса". РИА Новости 29 июня сообщало, что в Азербайджане отменяются все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие мероприятия, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений. Это решение связывают с задержанием в Екатеринбурге подозреваемых по делу об убийствах граждан России, выходцев из Азербайджана. Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на 4 месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на 4 месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
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азербайджан, россия, екатеринбург, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Азербайджан, Россия, Екатеринбург, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
В АТОР рассказали об отказах россиян от туров в Азербайджан

АТОР: отказы россиян от туров в Азербайджан носят единичный характер, жалоб нет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВ столице Азербайджана городе Баку
В столице Азербайджана городе Баку - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не получали жалоб и запросов на досрочное возвращение российских туристов из Азербайджана, аннуляции носят единичный характер, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«
"Туроператоры-члены АТОР, работающие на направлении Азербайджана, не получали от клиентов жалоб или запросов на досрочное возвращение. Аннуляции бронирований пока носят единичный характер", - сообщили в ассоциации.
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Там, со ссылкой на данные МИДа республики, сообщили, что с января по апрель 2025 года в Азербайджан приехали около 180 тысяч россиян. Эксперты АТОР оценивают, что в этом потоке доля организованных туристов может составлять около 2,5%.
В АТОР также привели слова представителя туроператора BSI Group, который также подтвердил, что несмотря на "шумиху в СМИ" жалоб от клиентов компания не получала. "В "Русском Экспрессе" ситуацию характеризуют как "относительно спокойную", - также добавляется в сообщении.
«
"По информации от принимающих партнеров в Азербайджане, обстановка в стране не настолько опасная для туристов, как ее представляют СМИ. Однако политическая ситуация действительно накалилась, поэтому в компании пристально наблюдают за развитием событий и готовы оперативно принимать меры в случае необходимости", – привели в сообщении слова представителя "Русского Экспресса".
РИА Новости 29 июня сообщало, что в Азербайджане отменяются все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие мероприятия, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений. Это решение связывают с задержанием в Екатеринбурге подозреваемых по делу об убийствах граждан России, выходцев из Азербайджана.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на 4 месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на 4 месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
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