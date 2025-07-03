В АТОР рассказали об отказах россиян от туров в Азербайджан
АТОР: отказы россиян от туров в Азербайджан носят единичный характер, жалоб нет
В столице Азербайджана городе Баку. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не получали жалоб и запросов на досрочное возвращение российских туристов из Азербайджана, аннуляции носят единичный характер, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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"Туроператоры-члены АТОР, работающие на направлении Азербайджана, не получали от клиентов жалоб или запросов на досрочное возвращение. Аннуляции бронирований пока носят единичный характер", - сообщили в ассоциации.
Там, со ссылкой на данные МИДа республики, сообщили, что с января по апрель 2025 года в Азербайджан приехали около 180 тысяч россиян. Эксперты АТОР оценивают, что в этом потоке доля организованных туристов может составлять около 2,5%.
В АТОР также привели слова представителя туроператора BSI Group, который также подтвердил, что несмотря на "шумиху в СМИ" жалоб от клиентов компания не получала. "В "Русском Экспрессе" ситуацию характеризуют как "относительно спокойную", - также добавляется в сообщении.
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"По информации от принимающих партнеров в Азербайджане, обстановка в стране не настолько опасная для туристов, как ее представляют СМИ. Однако политическая ситуация действительно накалилась, поэтому в компании пристально наблюдают за развитием событий и готовы оперативно принимать меры в случае необходимости", – привели в сообщении слова представителя "Русского Экспресса".
РИА Новости 29 июня сообщало, что в Азербайджане отменяются все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие мероприятия, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений. Это решение связывают с задержанием в Екатеринбурге подозреваемых по делу об убийствах граждан России, выходцев из Азербайджана.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на 4 месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на 4 месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.