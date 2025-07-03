Захарова: Баку согласовал консульский доступ к арестованным россиянам
Захарова: Баку разрешил консулам доступ к арестованным россиянам
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти Азербайджана разрешили консульский доступ к арестованным россиянам, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России", — сказала она, не добавив никаких деталей.
Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
- Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
- По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
- В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik.
- Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Суд арестовал их на четыре месяца.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.
- МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.