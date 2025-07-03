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Захарова: Баку согласовал консульский доступ к арестованным россиянам - РИА Новости, 03.07.2025
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13:44 03.07.2025 (обновлено: 14:07 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2026928957.html
Захарова: Баку согласовал консульский доступ к арестованным россиянам
Захарова: Баку согласовал консульский доступ к арестованным россиянам - РИА Новости, 03.07.2025
Захарова: Баку согласовал консульский доступ к арестованным россиянам
Власти Азербайджана разрешили консульский доступ к арестованным россиянам, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:44:00+03:00
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баку
азербайджан
россия
мария захарова
в мире
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти Азербайджана разрешили консульский доступ к арестованным россиянам, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России", — сказала она, не добавив никаких деталей.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
https://ria.ru/20250703/analitik-2026857113.html
https://ria.ru/20250702/obvinyaemyy-2026766618.html
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баку, азербайджан, россия, мария захарова, в мире, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Баку, Азербайджан, Россия, Мария Захарова, В мире, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Захарова: Баку согласовал консульский доступ к арестованным россиянам

Захарова: Баку разрешил консулам доступ к арестованным россиянам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти Азербайджана разрешили консульский доступ к арестованным россиянам, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России", — сказала она, не добавив никаких деталей.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Аналитик рассказал, кто пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой
06:07

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
Ахлиман Гянджиев в суде - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Обвиняемый по делу об ОПГ в Екатеринбурге изобличил своих соучастников
Вчера, 16:02
  • В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik.
  • Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Суд арестовал их на четыре месяца.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.

  • МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Отец одного из задержанных в Азербайджане россиян рассказал о сыне
Вчера, 23:15
 
БакуАзербайджанРоссияМария ЗахароваВ миреРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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