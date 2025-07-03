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Армения захотела стать членом ШОС - РИА Новости, 03.07.2025
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13:43 03.07.2025 (обновлено: 14:49 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/armeniya--2026928820.html
Армения захотела стать членом ШОС
Армения захотела стать членом ШОС - РИА Новости, 03.07.2025
Армения захотела стать членом ШОС
Армения намерена присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 03.07.2025
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ЕРЕВАН, 3 июл — РИА Новости. Армения намерена присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД республики."Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС", — говорится в релизе.До сих пор Армения имела статус страны — партнера по диалогу ШОС.Основные цели ШОС:
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шос, армения, в мире
ШОС, Армения, В мире
Армения захотела стать членом ШОС

Армения выразила желание стать членом ШОС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 3 июл — РИА Новости. Армения намерена присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД республики.
"Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС", — говорится в релизе.
До сих пор Армения имела статус страны — партнера по диалогу ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Позже к ней присоединились Индия, Иран, Пакистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия. Странами — партнерами по диалогу ШОС, помимо Армении, выступают Азербайджан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

Основные цели ШОС:
  • укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами;
  • содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других;
  • совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;
  • продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.
Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации
19 июня, 17:12
 
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