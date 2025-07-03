Армения захотела стать членом ШОС

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Позже к ней присоединились Индия, Иран, Пакистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия. Странами — партнерами по диалогу ШОС, помимо Армении, выступают Азербайджан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.