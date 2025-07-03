https://ria.ru/20250703/arkhangelsk-2027004862.html

Вопросы поддержки и развития семейного бизнеса обсудили в Архангельске

Вопросы поддержки и развития семейного бизнеса обсудили в Архангельске - РИА Новости, 03.07.2025

Вопросы поддержки и развития семейного бизнеса обсудили в Архангельске

Меры поддержки семейного бизнеса, перспективы развития семейных предприятий обсудили участники пленарного заседания 20-го Всероссийского семейного совета... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:33:00+03:00

2025-07-03T17:33:00+03:00

2025-07-03T17:33:00+03:00

архангельская область

архангельская область

россия

архангельск

александр цыбульский

елена дыбова

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АРХАНГЕЛЬСК, 3 июл – РИА Новости. Меры поддержки семейного бизнеса, перспективы развития семейных предприятий обсудили участники пленарного заседания 20-го Всероссийского семейного совета Торгово-промышленной палаты России, которое состоялось в Архангельске, сообщила пресс-служба собрания депутатов Архангельской области. "Сегодня важно предпринимать реальные шаги, чтобы семейный бизнес в России рос, развивался, чтобы он не только обеспечивал занятость семьи и небольшой доход, но и вырастал в полноценное среднее предприятие, которое может находить новые рынки сбыта своей продукции, выходить на зарубежные площадки", – сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении. По мнению главы региона, для этого нужно обеспечить три составляющие - минимизировать количество барьеров по созданию бизнеса и его развитию, подчеркнуть ценность семейного бизнеса и выработать системную поддержку семейного бизнеса, выделить этот вид предпринимательства в отдельную категорию. Сегодня в Архангельской области работает более 34 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Порядка 55 тысяч жителей региона работают в режиме самозанятости. Несмотря на сложные условия и внешние вызовы, предпринимательское сообщество Архангельской области демонстрирует устойчивость и рост. Развитию предпринимательства помогают различные финансовые, налоговые, гарантийные и имущественные меры поддержки. В регионе действует центр "Мой бизнес", чья деятельность охватывает всю область. Только в прошлом году экспортная поддержка была оказана 317 малым и средним предприятиям, заключены 25 экспортных контрактов на сумму почти 5 миллионов долларов. "С развитием семейного бизнеса мы получаем и решение демографических проблем, и социальную стабильность, и удержание молодежи на территориях. Глобальная задача – постепенно переходить от мер социальной поддержки к тому, чтобы помогать людям выстраивать свое собственное дело, становиться финансово независимыми", – отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. Кроме того, проработки требуют вопросы по наследованию семейного бизнеса: Торгово-промышленная палата РФ совместно с профильными ведомствами работает над корректировками законодательства – чтобы наследование бизнеса не приводило к его разрушению. Изменений потребуют и Гражданский, и Семейный кодекс, и налоговое законодательство. "На дискуссионной площадке вместе с участниками бизнес-сообщества мы искали подходы, которые необходимо закрепить в региональном законодательстве. Предложения касались, в том числе, урегулирования передачи семейного бизнеса от родителей детям, а также пересмотра налога на прибыль в зависимости от количества детей, которые рождаются в этих семьях", – отметила председатель областного собрания Екатерина Прокопьева. Она добавила, что власти региона приняли решение о создании соответствующего областного закона, чтобы дать рабочий инструмент семьям, которые готовы открывать и развивать бизнес на Севере. "Чтобы дети могли продолжать дело родителей и оставались в Архангельской области, видя, в том числе, перспективы расширения не только в масштабах региона, но и в масштабах страны", – отметила спикер областного парламента.

https://ria.ru/20250701/arkhangelsk-2026485556.html

https://ria.ru/20250625/podderzhka-2025360230.html

https://ria.ru/20250619/tsybulskiy-2024039599.html

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архангельская область, россия, архангельск, александр цыбульский, елена дыбова