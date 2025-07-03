https://ria.ru/20250703/anokhin-2027047268.html

Анохин: 800 млн рублей вложат в проект по переработке льна на Смоленщине

Анохин: 800 млн рублей вложат в проект по переработке льна на Смоленщине - РИА Новости, 03.07.2025

Анохин: 800 млн рублей вложат в проект по переработке льна на Смоленщине

Общий объем инвестиций в проект по переработке льна на базе бывшего льноперерабатывающего завода в Починковском округе Смоленской области составит 800 миллионов РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T20:26:00+03:00

2025-07-03T20:26:00+03:00

2025-07-03T20:38:00+03:00

смоленская область

экономика

смоленская область

василий анохин

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Общий объем инвестиций в проект по переработке льна на базе бывшего льноперерабатывающего завода в Починковском округе Смоленской области составит 800 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Соглашение с ООО "Товарищество Ильнец" по дальнейшей реализации инвестиционного проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Проект нацелен на переработку льнотресты с получением как длинного, так и короткого волокна. К 2027 году площадь возделывания льна-долгунца увеличат до 1,3 тысячи гектаров, а объем переработки льнотресты – до 5 тысяч тонн в год. Это позволит выпускать более 1 тысячи тонны льняного волокна ежегодно, заявил Анохин. Сейчас на территории завода идут ремонтные работы в производственных помещениях, ведется монтаж инженерных коммуникаций, закупка технологического оборудования и сельскохозяйственной техники. Для обеспечения предприятия собственным сырьем сформирован и продолжает расширяться земельный массив под посев льна-долгунца. "Льноводство – историческая отрасль для Смоленской области, поэтому ее развитие для нас стратегически важно. Работа ведется совместно с нашими агропромышленными компаниями и инвесторами. Важно не только увеличивать объемы, но и добиваться качественного результата", – отметил Анохин в своем телеграм-канале.

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, смоленская область, василий анохин, твой бизнес – новости