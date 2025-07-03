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Анохин: 800 млн рублей вложат в проект по переработке льна на Смоленщине
Анохин: 800 млн рублей вложат в проект по переработке льна на Смоленщине - РИА Новости, 03.07.2025
Анохин: 800 млн рублей вложат в проект по переработке льна на Смоленщине
Общий объем инвестиций в проект по переработке льна на базе бывшего льноперерабатывающего завода в Починковском округе Смоленской области составит 800 миллионов РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:26:00+03:00
2025-07-03T20:26:00+03:00
2025-07-03T20:38:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Общий объем инвестиций в проект по переработке льна на базе бывшего льноперерабатывающего завода в Починковском округе Смоленской области составит 800 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Соглашение с ООО "Товарищество Ильнец" по дальнейшей реализации инвестиционного проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Проект нацелен на переработку льнотресты с получением как длинного, так и короткого волокна. К 2027 году площадь возделывания льна-долгунца увеличат до 1,3 тысячи гектаров, а объем переработки льнотресты – до 5 тысяч тонн в год. Это позволит выпускать более 1 тысячи тонны льняного волокна ежегодно, заявил Анохин. Сейчас на территории завода идут ремонтные работы в производственных помещениях, ведется монтаж инженерных коммуникаций, закупка технологического оборудования и сельскохозяйственной техники. Для обеспечения предприятия собственным сырьем сформирован и продолжает расширяться земельный массив под посев льна-долгунца. "Льноводство – историческая отрасль для Смоленской области, поэтому ее развитие для нас стратегически важно. Работа ведется совместно с нашими агропромышленными компаниями и инвесторами. Важно не только увеличивать объемы, но и добиваться качественного результата", – отметил Анохин в своем телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, смоленская область, василий анохин, твой бизнес – новости
Смоленская область, Экономика, Смоленская область, Василий Анохин, Твой бизнес – новости
Анохин: 800 млн рублей вложат в проект по переработке льна на Смоленщине
Анохин: на Смоленщине создадут проект по переработке льна за 800 млн рублей
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Общий объем инвестиций в проект по переработке льна на базе бывшего льноперерабатывающего завода в Починковском округе Смоленской области составит 800 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Соглашение с ООО "Товарищество Ильнец" по дальнейшей реализации инвестиционного проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
Проект нацелен на переработку льнотресты с получением как длинного, так и короткого волокна. К 2027 году площадь возделывания льна-долгунца увеличат до 1,3 тысячи гектаров, а объем переработки льнотресты – до 5 тысяч тонн в год. Это позволит выпускать более 1 тысячи тонны льняного волокна ежегодно, заявил Анохин
.
Сейчас на территории завода идут ремонтные работы в производственных помещениях, ведется монтаж инженерных коммуникаций, закупка технологического оборудования и сельскохозяйственной техники. Для обеспечения предприятия собственным сырьем сформирован и продолжает расширяться земельный массив под посев льна-долгунца.
«
"Льноводство – историческая отрасль для Смоленской области
, поэтому ее развитие для нас стратегически важно. Работа ведется совместно с нашими агропромышленными компаниями и инвесторами. Важно не только увеличивать объемы, но и добиваться качественного результата", – отметил Анохин в своем телеграм-канале.