Аналитик рассказал, кто пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой
Аналитик Озер: напряженность между Баку и Москвой пытается разжечь Лондон
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
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АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Лондон пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара — Москва" Энгин Озер.
"В период, когда стамбульские мирные переговоры по Украине могут войти в "финальный процесс" в ближайшее время, некоторые внешние силы пытаются продлить конфликт. Лондонская администрация, которая в этом отношении добилась "значительных успехов" в 2022 году, сорвав стамбульские договоренности, вероятно, захочет разжечь напряженность между Баку и Москвой и втянуть в этот процесс Турцию", — пояснил аналитик.
По его словам, обострение отношений России и Азербайджана происходит на фоне конфликта геополитических интересов двух стран. Но по этому вопросу можно идти на компромиссы, отметил Озер.
"События, произошедшие в Екатеринбурге в последние дни и последующее обращение с сотрудниками Sputnik Азербайджан в Баку привели к тому, что напряженность возросла. <...> Мы переживаем период, в который напряженность не принесет никакой пользы ни одной из сторон, а диаспоры могут понести серьезный ущерб", — резюмировал эксперт.
Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
- Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
- По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
- В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik.
- Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Суд арестовал их на четыре месяца.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.
- МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.