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Аналитик рассказал, кто пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой - РИА Новости, 03.07.2025
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06:07 03.07.2025 (обновлено: 15:23 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/analitik-2026857113.html
Аналитик рассказал, кто пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой
Аналитик рассказал, кто пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой - РИА Новости, 03.07.2025
Аналитик рассказал, кто пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой
Лондон пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара —... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T06:07:00+03:00
2025-07-03T15:23:00+03:00
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АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Лондон пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара — Москва" Энгин Озер. "В период, когда стамбульские мирные переговоры по Украине могут войти в "финальный процесс" в ближайшее время, некоторые внешние силы пытаются продлить конфликт. Лондонская администрация, которая в этом отношении добилась "значительных успехов" в 2022 году, сорвав стамбульские договоренности, вероятно, захочет разжечь напряженность между Баку и Москвой и втянуть в этот процесс Турцию", — пояснил аналитик. По его словам, обострение отношений России и Азербайджана происходит на фоне конфликта геополитических интересов двух стран. Но по этому вопросу можно идти на компромиссы, отметил Озер."События, произошедшие в Екатеринбурге в последние дни и последующее обращение с сотрудниками Sputnik Азербайджан в Баку привели к тому, что напряженность возросла. &lt;...&gt; Мы переживаем период, в который напряженность не принесет никакой пользы ни одной из сторон, а диаспоры могут понести серьезный ущерб", — резюмировал эксперт.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
https://ria.ru/20250703/mid-2026885055.html
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в мире, азербайджан, россия, баку, мария захарова, дмитрий киселев, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), оон, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, екатеринбург, москва
В мире, Азербайджан, Россия, Баку, Мария Захарова, Дмитрий Киселев, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Екатеринбург, Москва
Аналитик рассказал, кто пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой

Аналитик Озер: напряженность между Баку и Москвой пытается разжечь Лондон

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
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АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Лондон пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара — Москва" Энгин Озер.
"В период, когда стамбульские мирные переговоры по Украине могут войти в "финальный процесс" в ближайшее время, некоторые внешние силы пытаются продлить конфликт. Лондонская администрация, которая в этом отношении добилась "значительных успехов" в 2022 году, сорвав стамбульские договоренности, вероятно, захочет разжечь напряженность между Баку и Москвой и втянуть в этот процесс Турцию", — пояснил аналитик.
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По его словам, обострение отношений России и Азербайджана происходит на фоне конфликта геополитических интересов двух стран. Но по этому вопросу можно идти на компромиссы, отметил Озер.
"События, произошедшие в Екатеринбурге в последние дни и последующее обращение с сотрудниками Sputnik Азербайджан в Баку привели к тому, что напряженность возросла. <...> Мы переживаем период, в который напряженность не принесет никакой пользы ни одной из сторон, а диаспоры могут понести серьезный ущерб", — резюмировал эксперт.

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
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  • В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik.
  • Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Суд арестовал их на четыре месяца.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.

  • МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
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В миреАзербайджанРоссияБакуМария ЗахароваДмитрий КиселевДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)ООНРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуЕкатеринбургМосква
 
 
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