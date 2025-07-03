https://ria.ru/20250703/analitik-2026857113.html

Аналитик рассказал, кто пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой

Аналитик рассказал, кто пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой - РИА Новости, 03.07.2025

Аналитик рассказал, кто пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой

Лондон пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара —... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T06:07:00+03:00

2025-07-03T06:07:00+03:00

2025-07-03T15:23:00+03:00

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АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Лондон пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара — Москва" Энгин Озер. "В период, когда стамбульские мирные переговоры по Украине могут войти в "финальный процесс" в ближайшее время, некоторые внешние силы пытаются продлить конфликт. Лондонская администрация, которая в этом отношении добилась "значительных успехов" в 2022 году, сорвав стамбульские договоренности, вероятно, захочет разжечь напряженность между Баку и Москвой и втянуть в этот процесс Турцию", — пояснил аналитик. По его словам, обострение отношений России и Азербайджана происходит на фоне конфликта геополитических интересов двух стран. Но по этому вопросу можно идти на компромиссы, отметил Озер."События, произошедшие в Екатеринбурге в последние дни и последующее обращение с сотрудниками Sputnik Азербайджан в Баку привели к тому, что напряженность возросла. <...> Мы переживаем период, в который напряженность не принесет никакой пользы ни одной из сторон, а диаспоры могут понести серьезный ущерб", — резюмировал эксперт.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

https://ria.ru/20250703/mid-2026885055.html

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