https://ria.ru/20250703/aktsii-2026900676.html

ГП попросила передать государству акции всех компаний главы "Южуралзолота"

ГП попросила передать государству акции всех компаний главы "Южуралзолота" - РИА Новости, 03.07.2025

ГП попросила передать государству акции всех компаний главы "Южуралзолота"

Генпрокуратура РФ в своем иске просит обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", ООО "Управляющая Компания ЮГК" и других компаний,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:42:00+03:00

2025-07-03T11:42:00+03:00

2025-07-03T11:47:00+03:00

происшествия

россия

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ в своем иске просит обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", ООО "Управляющая Компания ЮГК" и других компаний, принадлежащих миллиардеру Константину Струкову и его родственникам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Обратить в доход Российской Федерации: 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК"… принадлежащие Струкову Константину Ивановичу… все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову Константину Ивановичу, Кузнецовой Екатерине Константиновне… 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Кузнецовой Евгении Константиновне… 100 % долей в уставном капитале ООО "Хоум", принадлежащих Зарубиной Наталии Владимировне… 100 % долей в уставном капитале ООО "Уралвент", принадлежащих Зарубиной Наталии Владимировне", - сказал собеседник агентства.Также Генпрокуратура просит передать государству 45% и 35% долей в уставном капитале ООО "Арбат-Сити", принадлежащих разным лицам, 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс "Экомодуль", 67 долей в уставном капитале ООО "Сады Предгорья", также по 1% долей в уставном капитале ООО "Погрузочно-Транспортное Управление" и ООО "Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод".В четверг в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компания ЮГК".Накануне в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" прошли обыски после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.

https://ria.ru/20250701/konfiskatsiya-2026551699.html

https://ria.ru/20250607/sud-2021470912.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, генеральная прокуратура рф