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ГП попросила передать государству акции всех компаний главы "Южуралзолота" - РИА Новости, 03.07.2025
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11:42 03.07.2025 (обновлено: 11:47 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/aktsii-2026900676.html
ГП попросила передать государству акции всех компаний главы "Южуралзолота"
ГП попросила передать государству акции всех компаний главы "Южуралзолота" - РИА Новости, 03.07.2025
ГП попросила передать государству акции всех компаний главы "Южуралзолота"
Генпрокуратура РФ в своем иске просит обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", ООО "Управляющая Компания ЮГК" и других компаний,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:42:00+03:00
2025-07-03T11:47:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ в своем иске просит обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", ООО "Управляющая Компания ЮГК" и других компаний, принадлежащих миллиардеру Константину Струкову и его родственникам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Обратить в доход Российской Федерации: 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК"… принадлежащие Струкову Константину Ивановичу… все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову Константину Ивановичу, Кузнецовой Екатерине Константиновне… 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Кузнецовой Евгении Константиновне… 100 % долей в уставном капитале ООО "Хоум", принадлежащих Зарубиной Наталии Владимировне… 100 % долей в уставном капитале ООО "Уралвент", принадлежащих Зарубиной Наталии Владимировне", - сказал собеседник агентства.Также Генпрокуратура просит передать государству 45% и 35% долей в уставном капитале ООО "Арбат-Сити", принадлежащих разным лицам, 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс "Экомодуль", 67 долей в уставном капитале ООО "Сады Предгорья", также по 1% долей в уставном капитале ООО "Погрузочно-Транспортное Управление" и ООО "Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод".В четверг в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компания ЮГК".Накануне в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" прошли обыски после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.
https://ria.ru/20250701/konfiskatsiya-2026551699.html
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происшествия, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Генеральная прокуратура РФ
ГП попросила передать государству акции всех компаний главы "Южуралзолота"

ГП попросила передать государству акции всех компаний Струкова и его дочери

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ в своем иске просит обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", ООО "Управляющая Компания ЮГК" и других компаний, принадлежащих миллиардеру Константину Струкову и его родственникам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обратить в доход Российской Федерации: 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК"… принадлежащие Струкову Константину Ивановичу… все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову Константину Ивановичу, Кузнецовой Екатерине Константиновне… 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Кузнецовой Евгении Константиновне… 100 % долей в уставном капитале ООО "Хоум", принадлежащих Зарубиной Наталии Владимировне… 100 % долей в уставном капитале ООО "Уралвент", принадлежащих Зарубиной Наталии Владимировне", - сказал собеседник агентства.
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Также Генпрокуратура просит передать государству 45% и 35% долей в уставном капитале ООО "Арбат-Сити", принадлежащих разным лицам, 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс "Экомодуль", 67 долей в уставном капитале ООО "Сады Предгорья", также по 1% долей в уставном капитале ООО "Погрузочно-Транспортное Управление" и ООО "Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод".
В четверг в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компания ЮГК".
Накануне в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" прошли обыски после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.
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