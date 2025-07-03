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Умер актер Кеннет Колли
Умер актер Кеннет Колли - РИА Новости, 03.07.2025
Умер актер Кеннет Колли
Британский актер Кеннет Колли, наиболее известный по роли адмирала Пиетта в "Звездных войнах", скончался в возрасте 87 лет на фоне пневмонии после заражения... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:23:00+03:00
2025-07-03T18:23:00+03:00
2025-07-03T18:23:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Британский актер Кеннет Колли, наиболее известный по роли адмирала Пиетта в "Звездных войнах", скончался в возрасте 87 лет на фоне пневмонии после заражения COVID, сообщает газета Independent со ссылкой на его представителя. "Кеннет Колли, известный британский актер, наиболее известный благодаря роли адмирала Пиетта в саге "Звездные войны", скончался в возрасте 87 лет. Он заразился COVID, и у него началась пневмония", - говорится в публикации издания со ссылкой на агента актера. Отмечается, что Колли скончался в понедельник.
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РИА Новости
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в мире
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Британский актер Кеннет Колли, наиболее известный по роли адмирала Пиетта в "Звездных войнах", скончался в возрасте 87 лет на фоне пневмонии после заражения COVID, сообщает газета Independent со ссылкой на его представителя.
"Кеннет Колли, известный британский актер, наиболее известный благодаря роли адмирала Пиетта в саге "Звездные войны", скончался в возрасте 87 лет. Он заразился COVID, и у него началась пневмония", - говорится в публикации издания со ссылкой на агента актера.
Отмечается, что Колли скончался в понедельник.