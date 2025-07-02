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Раненный в Курской области китайский журналист вернулся к работе
Раненный в Курской области китайский журналист вернулся к работе - РИА Новости, 02.07.2025
Раненный в Курской области китайский журналист вернулся к работе
Получивший ранение при ударе ВСУ в Курской области журналист китайского телеканала "Феникс" Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что вернулся к работе. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:56:00+03:00
2025-07-02T15:56:00+03:00
2025-07-02T15:56:00+03:00
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Получивший ранение при ударе ВСУ в Курской области журналист китайского телеканала "Феникс" Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что вернулся к работе. Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, 26 июня корреспондент китайского телеканала, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. "Послезавтра мне снимают швы. У меня все в порядке, я последние два дня продолжаю работать", - сказал Лу Юйгуан. По его словам, ВСУ ежедневно наносит удары по региону, где он работал. "В деревне, где я был, каждый день происходят прилеты, это обычное дело", - сказал журналист.
https://ria.ru/20250630/sapery-2026328025.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Раненный в Курской области китайский журналист вернулся к работе
Пострадавший в Курской области журналист из Китая заявил о возвращении к работе