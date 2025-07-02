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У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение - РИА Новости, 02.07.2025
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06:12 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/zemletryasenie-2026648699.html
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение - РИА Новости, 02.07.2025
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке, его ощутили в отдельных районах Петропавловска-Камчатского. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T06:12:00+03:00
2025-07-02T06:12:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке, его ощутили в отдельных районах Петропавловска-Камчатского. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского – 51 километр, глубина - 88,2, магнитуда - 5,2", - сообщил Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" в своем Telegram-канале. В комментариях к посту местные жители пишут, что ощутили два толчка. "Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались силой до трех баллов", - сообщает региональный главк МЧС РФ.
https://ria.ru/20250702/zemletryasenie-2026642239.html
петропавловск-камчатский
камчатка
россия
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение

У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,2

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский
Вид на город Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке, его ощутили в отдельных районах Петропавловска-Камчатского.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского – 51 километр, глубина - 88,2, магнитуда - 5,2", - сообщил Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" в своем Telegram-канале.
В комментариях к посту местные жители пишут, что ощутили два толчка.
"Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались силой до трех баллов", - сообщает региональный главк МЧС РФ.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчаткаРоссияРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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