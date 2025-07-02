https://ria.ru/20250702/zemletryasenie-2026642239.html

У южных Курил произошло землетрясение

У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 02.07.2025

У южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в среду вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T03:17:00+03:00

2025-07-02T03:17:00+03:00

2025-07-02T03:17:00+03:00

происшествия

тихий океан

итуруп

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в среду вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане в 9.20 (1.20 мск) 2 июля. Эпицентр располагался в 116 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 136 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250629/pakistan-2026077001.html

тихий океан

итуруп

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происшествия, тихий океан, итуруп, елена семенова