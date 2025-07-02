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На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Путина и Макрона
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Путина и Макрона
После разговора с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон мог бы поспособствовать отстранению Владимира Зеленского от власти,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T04:10:00+03:00
2025-07-02T04:10:00+03:00
2025-07-02T04:14:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. После разговора с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон мог бы поспособствовать отстранению Владимира Зеленского от власти, такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Проблема здесь в том, что Макрону нечего предложить — не сейчас. Но в конечном итоге он может способствовать отстранению Зеленского от должности", — говорится в публикации.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
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россия, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин
Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Путина и Макрона
Кошкович: после разговора с Путиным Макрон может помочь отстранить Зеленского