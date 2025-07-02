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На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
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04:10 02.07.2025 (обновлено: 04:14 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/zelenskiy-2026644243.html
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Путина и Макрона
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Путина и Макрона
После разговора с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон мог бы поспособствовать отстранению Владимира Зеленского от власти,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T04:10:00+03:00
2025-07-02T04:14:00+03:00
россия
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. После разговора с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон мог бы поспособствовать отстранению Владимира Зеленского от власти, такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Проблема здесь в том, что Макрону нечего предложить — не сейчас. Но в конечном итоге он может способствовать отстранению Зеленского от должности", — говорится в публикации.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250702/razgovor-2026642679.html
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россия, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин
Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Путина и Макрона

Кошкович: после разговора с Путиным Макрон может помочь отстранить Зеленского

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский на саммите "Большой семерки" (G7)
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. После разговора с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон мог бы поспособствовать отстранению Владимира Зеленского от власти, такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Чемпион мира": французы резко отреагировали на звонок Макрона Путину
03:28
«
"Проблема здесь в том, что Макрону нечего предложить — не сейчас. Но в конечном итоге он может способствовать отстранению Зеленского от должности", — говорится в публикации.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Мясной товар": на Украине рассказали, что произошло с Зеленским
02:32
 
РоссияУкраинаЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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