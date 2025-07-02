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От Британии и ФРГ не поступали запросы на разговор с Путиным, заявил Песков
От Британии и ФРГ не поступали запросы на разговор с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2025
От Британии и ФРГ не поступали запросы на разговор с Путиным, заявил Песков
Запросов на разговор с президентом России Владимиром Путиным от Великобритании и ФРГ не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:43:00+03:00
2025-07-02T12:43:00+03:00
2025-07-02T12:50:00+03:00
германия
великобритания
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Запросов на разговор с президентом России Владимиром Путиным от Великобритании и ФРГ не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."От Германии, от Британии запросов не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, поступали ли из этих стран запросы на проведение телефонного разговора с президентом РФ.
https://ria.ru/20250702/razgovor-2026704806.html
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германия, великобритания, россия, дмитрий песков, владимир путин
Германия, Великобритания, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
От Британии и ФРГ не поступали запросы на разговор с Путиным, заявил Песков
Песков: от Великобритании и ФРГ не поступали запросы на разговор с Путиным