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Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/zakharevich-2026695271.html
Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам
Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам - РИА Новости, 02.07.2025
Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий Владимир Рогов РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:51:00+03:00
2025-07-02T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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запорожье
сумская область
курская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий Владимир Рогов отметил, что ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича является уроком для захватчиков, решивших вторгнуться на южнорусские земли. Во вторник от украинского "24-го канала", который сослался на бригадного генерала Сергея Собко, стало известно о гибели командира. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Захаревич, экстренно переброшенный под Сумы, был ликвидирован в ходе удара в Запорожье. По информации, появившейся в Telegram-канале бригады, в конце июня ее батальонно-тактическую группу переместили в один из населенных пунктов Сумской области. "Это как минимум девятый комбриг ВСУ, уничтоженный нашими войсками за время проведения СВО. Ликвидация Захаревича - это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте", — заявил Рогов РИА Новости. По словам Рогова, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ подвергалась постоянным ударам со стороны российских войск на линии фронта в Запорожье, а также в Донецкой и Сумской областях, куда их отправляли для участия в операциях в Курской области.
https://ria.ru/20250702/rogov-2026653210.html
https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026464730.html
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в мире, запорожье, сумская область, курская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Сумская область, Курская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам

Рогов назвал уничтожение командира 110-й бригады Захаревича уроком для ВСУ

© Фото : соцсетиСергей Захаревич
Сергей Захаревич - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : соцсети
Сергей Захаревич. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий Владимир Рогов отметил, что ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича является уроком для захватчиков, решивших вторгнуться на южнорусские земли.
Во вторник от украинского "24-го канала", который сослался на бригадного генерала Сергея Собко, стало известно о гибели командира. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Захаревич, экстренно переброшенный под Сумы, был ликвидирован в ходе удара в Запорожье. По информации, появившейся в Telegram-канале бригады, в конце июня ее батальонно-тактическую группу переместили в один из населенных пунктов Сумской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Российские войска выбили ВСУ из Малиновки, сообщил Рогов
Вчера, 07:58
"Это как минимум девятый комбриг ВСУ, уничтоженный нашими войсками за время проведения СВО. Ликвидация Захаревича - это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте", — заявил Рогов РИА Новости.
По словам Рогова, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ подвергалась постоянным ударам со стороны российских войск на линии фронта в Запорожье, а также в Донецкой и Сумской областях, куда их отправляли для участия в операциях в Курской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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1 июля, 10:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеСумская областьКурская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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