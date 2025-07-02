https://ria.ru/20250702/zakharevich-2026695271.html

Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам

Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам - РИА Новости, 02.07.2025

Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий Владимир Рогов РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:51:00+03:00

2025-07-02T11:51:00+03:00

2025-07-02T11:51:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий Владимир Рогов отметил, что ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича является уроком для захватчиков, решивших вторгнуться на южнорусские земли. Во вторник от украинского "24-го канала", который сослался на бригадного генерала Сергея Собко, стало известно о гибели командира. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Захаревич, экстренно переброшенный под Сумы, был ликвидирован в ходе удара в Запорожье. По информации, появившейся в Telegram-канале бригады, в конце июня ее батальонно-тактическую группу переместили в один из населенных пунктов Сумской области. "Это как минимум девятый комбриг ВСУ, уничтоженный нашими войсками за время проведения СВО. Ликвидация Захаревича - это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте", — заявил Рогов РИА Новости. По словам Рогова, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ подвергалась постоянным ударам со стороны российских войск на линии фронта в Запорожье, а также в Донецкой и Сумской областях, куда их отправляли для участия в операциях в Курской области.

https://ria.ru/20250702/rogov-2026653210.html

https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026464730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, запорожье, сумская область, курская область, владимир рогов, вооруженные силы украины