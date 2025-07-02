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Захарова ответила на слова Грэма* о санкциях против России - РИА Новости, 02.07.2025
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17:04 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/zaharova-2026782140.html
Захарова ответила на слова Грэма* о санкциях против России
Захарова ответила на слова Грэма* о санкциях против России - РИА Новости, 02.07.2025
Захарова ответила на слова Грэма* о санкциях против России
Заявления американского сенатора Линдси Грэма* об инициативах по проработке новых санкций против Москвы уже стали "политическим фольклором" для создания... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:04:00+03:00
2025-07-02T17:04:00+03:00
россия
сша
москва
дональд трамп
мария захарова
владимир путин
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заявления американского сенатора Линдси Грэма* об инициативах по проработке новых санкций против Москвы уже стали "политическим фольклором" для создания медийного эффекта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Грэм заявил, что сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле. "Мне кажется, это какой-то уже политический фольклор, потому что - как это всё сопряжено с санкциями, которые введены на всё российское в США: и на компании, и на банки, и на товары - непонятно, он не объяснил. Наверное, он хотел создать какой-то медийный эффект вокруг собственной персоны", - сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила официальный представитель МИД РФ, Запад поставил принятие новых санкций против Москвы "на поток". "Пора бы им уже осознать, что Россия давно адаптировалась к санкционному давлению и ко всем их пакетам, ко всем их санкционным режимам. И, как показывает практика, это всё бьет в первую очередь по тем, кто подобную антироссийскую политику инициировал", - подчеркнула она. Грэм, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.* Внесен в список экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026313911.html
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россия, сша, москва, дональд трамп, мария захарова, владимир путин, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Мария Захарова, Владимир Путин, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Захарова ответила на слова Грэма* о санкциях против России

Захарова назвала заявления сенатора Грэма о санкциях политическим фольклором

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заявления американского сенатора Линдси Грэма* об инициативах по проработке новых санкций против Москвы уже стали "политическим фольклором" для создания медийного эффекта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Грэм заявил, что сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле.
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"Мне кажется, это какой-то уже политический фольклор, потому что - как это всё сопряжено с санкциями, которые введены на всё российское в США: и на компании, и на банки, и на товары - непонятно, он не объяснил. Наверное, он хотел создать какой-то медийный эффект вокруг собственной персоны", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, Запад поставил принятие новых санкций против Москвы "на поток".
"Пора бы им уже осознать, что Россия давно адаптировалась к санкционному давлению и ко всем их пакетам, ко всем их санкционным режимам. И, как показывает практика, это всё бьет в первую очередь по тем, кто подобную антироссийскую политику инициировал", - подчеркнула она.
Грэм, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
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Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
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РоссияСШАМоскваДональд ТрампМария ЗахароваВладимир ПутинЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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